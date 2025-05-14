Cato Networks est spécialisé dans les réseaux et la sécurité cloud via une plateforme SASE unifiée.

Dans nos chantiers communs, Cato Networks a permis de simplifier l’architecture réseau, d’unifier la sécurité et d’améliorer la performance des accès pour des environnements distribués. Les projets menés ensemble ont facilité la modernisation des connexions sites, utilisateurs et applications, tout en renforçant la visibilité, la résilience et la maîtrise opérationnelle des infrastructures.