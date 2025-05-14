Dernières publications

Modernisation IT : la dette technique, ce chantier prioritaire

Accumulation de couches technologiques, empilement de solutions hétérogènes… La dette technique reste un angle mort de nombreuses DSI. À travers des démarches structurées, certaines entreprises reprennent cependant la main. Objectif : rationaliser les environnements, intégrer la simplification “by design” et faire converger réseau et sécurité autour de modèles unifiés et évolutifs. Le point avec Joël Mollo, Vice-président South EMEA de Cato Networks.
Conformité GDPR : Rêver d’un monde sans Shadow IT, c’est bien. S’en assurer, c’est mieux.

[EXCLUSIF] Les organisations qui manquent de référencer de façon scrupuleuse tous les usages connus comme inconnus en leur sein, à commencer par les pratiques de Shadow IT, risquent fort de finir aux bancs des sanctionnés.
Les 12 statistiques sur l’usage du Cloud en entreprise

Au cours de la décennie écoulée, le Cloud est devenu une force perturbatrice affectant l’ensemble des fonctions et des initiatives dans l’entreprise.
Shadow IT : optez pour la sensibilisation plutôt que la répression

Les spécialistes le martèlent régulièrement : l’un des points les plus sensibles de la sécurité en entreprise reste l’employé et la manière dont il utilise les outils informatiques mis à sa disposition
Les pirates peuvent s’approprier les mots de passe, mais pas le comportement des utilisateurs

Jusqu’à présent, la cybersécurité avait pour vocation de protéger l’accès à un environnement hermétiquement clos : le réseau d’entreprise.
Loi de protection des données personnelles : la date de mise en application vient juste d’être arrêtée

Le nouveau règlement européen relatif à la protection des données personnelles (GDPR) fait grand bruit en Europe.
Risques inhérents au cloud – Ne vous endormez pas au volant !

Le volume de données des entreprises ne cesse d’augmenter ; informations sur les produits et les prix, les prospects et les clients, les employés et les partenaires d’affaires

Cato Networks lève 359 millions de dollars pour accélérer l’IA appliquée à la cybersécurité

La scale-up israélienne Cato Networks, spécialisée dans le SASE, annonce une levée de 359 millions de dollars qui porte sa valorisation à plus de 4,8 milliards. Un tour de table qui interroge aussi sur les choix d’investissement à l’heure où Israël fait face à de vives critiques internationales.

Organisation

Cato Networks

Cato Networks est spécialisé dans les réseaux et la sécurité cloud via une plateforme SASE unifiée.
Dans nos chantiers communs, Cato Networks a permis de simplifier l’architecture réseau, d’unifier la sécurité et d’améliorer la performance des accès pour des environnements distribués. Les projets menés ensemble ont facilité la modernisation des connexions sites, utilisateurs et applications, tout en renforçant la visibilité, la résilience et la maîtrise opérationnelle des infrastructures.

Défis

Défi : Gérer la complexité du Cloud hybride

Dans un monde où les chocs géopolitiques, les contraintes réglementaires et les innovations s’accélèrent, le DSI est en première ligne pour sécuriser la trajectoire numérique de son organisation. Ce guide vous permet de comprendre

