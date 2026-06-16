Diabolocom est une entreprise française fondée en 2005 à Paris, spécialisée dans les solutions cloud augmentées par l’IA pour la gestion des interactions en centre de contact. Sa plateforme permet aux organisations d’offrir des expériences clients fluides, fiables et personnalisées à grande échelle.

Diabolocom se distingue par une quadruple expertise unique sur le marché du CCaaS : éditeur de solutions IA et CX, opérateur télécom certifié, hébergeur cloud et intégrateur.

Cette maîtrise complète de la chaîne technologique lui permet de proposer une qualité d’appel premium, une infrastructure souveraine et une forte réactivité de déploiement.

Grâce à son laboratoire R&D dédié, Diabolocom développe ses propres modèles d’IA pour la transcription, le résumé d’interactions, l’assistance en temps réel aux conseillers, ainsi que des agents virtuels autonomes pour le service client.

L’approche de Diabolocom a été reconnue à deux reprises par Frost & Sullivan : Product Leadership Award 2024 et Technology Innovation Leadership Award 2026.

La société accompagne plus de 400 clients dans 60 pays, avec une présence renforcée en Europe et une expansion récente aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et aux Émirats arabes unis.