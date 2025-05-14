E-mail
Profil LinkedIn
Profil Twitter
Chaîne YouTube
22 mars 2026
Transformations numériques
Technopolitique
Points de vue
Les faiseurs
Défis
Agenda
Kiosque
Equipe
Jean-Denis Garo
VP Global Marketing & Communication | Odigo
L’ECCCSE en partenariat avec Odigo dévoile les résultats de son étude « La voix du Consommateur de Centre de Contacts Européens »
30 % des consommateurs Français interrogés affirment que la qualité des services clients s’est dégradée ces 12 derniers mois.
Great Place to Work publie un palmarès spécial Tech
Il est officiel depuis ce matin (8 juin) et compte 50 noms, sans hiérarchisation entre eux : ce sont les 50 entreprises de la Tech française qui décrochent le label Great Place to Work cette année
À la une
Transformations numériques
Technopolitique
Les Faiseurs
Ressources
Ressources
Organisations
Guides & Carnets
Soumettre un article
Soumettre une organisation
Défis
Informations
À propos
Nous contacter
Informations légales
CGV
Politiques de protections de vos données
© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par
Omerlo
.