IA : automatiser sans déconnecter

Dans cette chronique d'invité, Jean-Denis Garo revient sur l'impact de l'IA sur les "call centers" des organisations. Sous l’effet combiné de la pression sur les coûts, des exigences d’instantanéité des clients, de la multiplication des canaux, de la valorisation croissante des données conversationnelles et de la quête d’efficacité opérationnelle, les centres de contacts accélèrent leur transformation. L’intelligence artificielle – des callbots aux agents autonomes (Agentic AI) – ouvre la voie à une automatisation à grande échelle, déjà éprouvée sur de nombreux cas d’usage. Il ne faut pourtant pas confondre automatisation et déshumanisation, explique-t-il.