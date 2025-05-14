Franck Jordi, Directeur Avant-Vente et Practice Manager Infrastructure & Network chez SCC France.

Il accompagne les DSI et les COMEX dans leurs décisions stratégiques liées à l’infrastructure, au réseau et à la cyber résilience.

À la tête d’équipes de Solution Architects et de consultants avant-vente, il porte une vision globale et transverse des enjeux IT.

Il a structuré une organisation alliant excellence technique, agilité et montée en compétences accélérée.

À l’origine d’offres souveraines différenciantes, dont CYRES (cyber résilience as a service), il contribue à redéfinir les standards de résilience.

Il intervient sur des sujets clés tels que la continuité d’activité, ainsi que la transformation et l’automatisation des datacenters.

Sa vision : faire de l’IT un levier direct de résilience et de performance business.