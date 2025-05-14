Franck

Franck Jordi

Directeur avant-vente IDF | SCC France

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Description

Franck Jordi, Directeur Avant-Vente et Practice Manager Infrastructure & Network chez SCC France.

Il accompagne les DSI et les COMEX dans leurs décisions stratégiques liées à l’infrastructure, au réseau et à la cyber résilience.

À la tête d’équipes de Solution Architects et de consultants avant-vente, il porte une vision globale et transverse des enjeux IT.

Il a structuré une organisation alliant excellence technique, agilité et montée en compétences accélérée.

À l’origine d’offres souveraines différenciantes, dont CYRES (cyber résilience as a service), il contribue à redéfinir les standards de résilience.

Il intervient sur des sujets clés tels que la continuité d’activité, ainsi que la transformation et l’automatisation des datacenters.

Sa vision : faire de l’IT un levier direct de résilience et de performance business.

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Entretien

Résilience : comment les CIO arbitrent-ils entre besoins immédiats et investissements de long terme ?

Les tensions entre les exigences du court terme et la nécessaire prise de recul pour penser l'avenir se multiplient à l'ère de l'IA. Les CIO se retrouvent au centre du jeu et revoient leurs relations avec leurs partenaires.
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