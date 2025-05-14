Dernières publications

Bernard Marie Chiquet

[Tribune] Holacracy 5.0 : 7 super pouvoirs pour mieux engager les collaborateurs

Pour beaucoup d’entreprises, la question de l’engagement des collaborateurs est au cœur de la réflexion sur leur organisation. En cela, Holacracy – et plus particulièrement la nouvelle version Holacracy 5.0 – est une opportunité pour offrir à chaque collaborateur 7 super pouvoirs bien identifiés. Bernard Marie Chiquet, fondateur de l’institut iGi et créateur du management constitutionnel, nous livre son analyse.
Holacracy : les 3 clés d’une adoption réussie

[EXCLUSIF] Holacracy est un magnifique outil de conduite du changement. Mais, sans projet clair, pas de changement et point de salut. Comment redresser son entreprise dont les résultats financiers sont inquiétants ? Comment grandir sans faire une croix sur une identité qui vous anime depuis toujours ?
8 Bonnes raisons d’opter pour Holacracy ou l’entreprise libérée… en mieux

Cette théorie managériale se veut en rupture avec le mode organisationnel classique vu comme bureaucratique, sclérosant et dépourvu de sens. Popularisée par I. Getz, l’entreprise libérée a comme ambition d’inverser la pyramide hiérarchique.
