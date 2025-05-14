[Tribune] Travail hybride : Repenser sa culture d’entreprise autour des émotions

Jusqu’à présent, le périmètre de la culture d’entreprise reposait surtout sur le sentiment d’appartenance et sur le bien être des collaborateurs, avec la particularité de s’établir dans le temps. Cela passait par le biais d'activités, d’outils technologiques, de règlements, de rencontres et de séminaires, de même qu’à travers les interactions informelles qui ces derniers mois ont manqué cruellement aux collaborateurs. James Micklethwait, Vice President Kahoot! at work, nous livre son analyse.