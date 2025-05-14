[Tribune] Cyberattaques contre les administrations : les Français font les frais d’une cyberdéfense défaillante

Partout dans le monde, les cyberattaques contre les administrations se multiplient, et la France ne fait pas exception à la règle. La presse a beau se concentrer sur les entreprises touchées et les cybercriminels qui cherchent à leur nuire, la réalité est implacable : une cyberattaque contre un gouvernement est une attaque contre ses citoyens. Adrien Gendre, Chef Tech & Product Officer de Vade, nous livre son analyse.