Dernières publications

Relation Client - Laurent Houitte de Wincor Nixdorf : « Sans innovation, point de salut pour la grande distribution ! »

Relation Client - Laurent Houitte de Wincor Nixdorf : « Sans innovation, point de salut pour la grande distribution ! »

2014 ne se présente pas comme un long fleuve tranquille dans le ciel nuageux du monde de la distribution : les acteurs doivent trouver leur voie dans un contexte économique difficile, avec des opportunités de croissance concentrées dans les nouvelles technologies et face à des consommateurs hyperactifs.
La question n’est plus aujourd’hui de prouver le potentiel du paiement mobile. Il faut réussir à en tirer profit! Les acteurs sur ce marché se retrouvent face à des consommateurs assez traditionnels dans leur approche des moyens de paiement et assez réticents à adopter une nouvelle technologie qu’ils connaissent mal. Pour l’e-wallet par exemple, la moitié des Français en ont entendu parler sans vraiment savoir de quoi il s’agit (2).

Laurent Houitte, Wincor Nixdorf – Paiement mobile : les cinq clés du succès pour les distributeurs

Un incroyable potentiel : voilà ce que les observateurs et les acteurs du marché du paiement mobile se disent face aux chiffres affichés. Avec des prévisions de croissance de l’ordre de 35% jusqu’en 2017...
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.