Relation Client - Laurent Houitte de Wincor Nixdorf : « Sans innovation, point de salut pour la grande distribution ! »
2014 ne se présente pas comme un long fleuve tranquille dans le ciel nuageux du monde de la distribution : les acteurs doivent trouver leur voie dans un contexte économique difficile, avec des opportunités de croissance concentrées dans les nouvelles technologies et face à des consommateurs hyperactifs.
Laurent Houitte, Wincor Nixdorf – Paiement mobile : les cinq clés du succès pour les distributeurs
Un incroyable potentiel : voilà ce que les observateurs et les acteurs du marché du paiement mobile se disent face aux chiffres affichés. Avec des prévisions de croissance de l’ordre de 35% jusqu’en 2017...