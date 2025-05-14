Dernières publications
La transformation numérique en 2019 : la prise de conscience sera générale (et urgente)
En France, 47 % des professionnels de l’IT déclarent disposer de technologies obsolètes et de compétences non adaptées, et plus de la moitié d’entre eux admettait que la maintenance des logiciels et des systèmes existants était trop chronophage. Il est désormais indispensable que les entreprises puissent gérer l’existant de manière plus efficace pour dégager le temps nécessaire aux projets de transformation.
Entre fantasme et réalité, comment apprivoiser l’intelligence artificielle ?
[EXCLUSIF] A l’ère du Big Data et de l’analyse des données, l’Intelligence Artificielle (IA) s’impose comme l’un des piliers indispensables de l’informatique. Celle-ci permets d’automatiser certaines tâches que l’on pensait réservées à l’Homme.