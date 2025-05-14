La transformation numérique en 2019 : la prise de conscience sera générale (et urgente)

En France, 47 % des professionnels de l’IT déclarent disposer de technologies obsolètes et de compétences non adaptées, et plus de la moitié d’entre eux admettait que la maintenance des logiciels et des systèmes existants était trop chronophage. Il est désormais indispensable que les entreprises puissent gérer l’existant de manière plus efficace pour dégager le temps nécessaire aux projets de transformation.