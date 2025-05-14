Le vendeur augmenté : l’outil phare d’une expérience client réussie

Avec l’évolution du marché et la montée en puissance du e-commerce, les retailers ont compris l’intérêt de la digitalisation des points de vente. L’ère est au digital dans les magasins connectés, et les enseignes redoublent d’efforts pour rattraper leur retard afin de répondre aux attentes des consommateurs toujours plus exigeants. Dans un secteur toujours plus compétitif, les stratégies omnicanales se développent et sont alimentées par des outils comme les tablettes qui permettent aux vendeurs d’être toujours plus performants. Comment les enseignes peuvent-elles répondre à l'exigence toujours plus forte des consommateurs ? Quelles sont les solutions à apporter aux équipes de vente pour augmenter leurs compétences et améliorer l’expérience client en magasin ?