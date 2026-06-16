Frédéric Durand est le fondateur et Président de Diabolocom, solutions cloud pour centres de contact, augmentées par l’intelligence artificielle. Depuis sa création en 2005, il a transformé cette start-up française en un acteur de référence, partenaire de confiance de plus de 400 entreprises dans plus de 60 pays.

Très tôt dans sa carrière, chez Colt Technology Services, Frédéric a perçu le potentiel du cloud dans les télécommunications. Convaincu de son rôle clé pour l’avenir de la relation client, il a conçu Diabolocom comme une solution complète permettant aux équipes de service client et de vente d’améliorer leurs performances et d’offrir des interactions fluides, personnalisées et cohérentes sur tous les canaux.

Sous sa direction, Diabolocom s’est développé en Europe, aux États-Unis, au Brésil et aux Émirats arabes unis. L’entreprise se distingue par sa capacité à combiner l’agilité d’un opérateur télécom avec des technologies propriétaires d’IA et des intégrations CRM avancées, afin de renforcer la fidélité client, accroître l’efficacité opérationnelle et soutenir la croissance des ventes.

Diplômé de l’INP Grenoble – UGA en ingénierie électrique, électronique et communications, Frédéric est également triathlète. Il y cultive endurance, rigueur et esprit de dépassement; les mêmes qualités qu’il met au service de son rôle de dirigeant.