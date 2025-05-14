Bruno Marie-Rose s’associe avec Alliancy !
Chez Alliancy, nous avons toujours cru que le numérique, lorsqu’il est utilisé avec ambition, responsabilité et intelligence, peut devenir un formidable levier de transformation à impact pour les organisations. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’annoncer notre collaboration avec Bruno Marie-Rose, dont le parcours exceptionnel allie dépassement de soi, leadership et capacité à mobiliser autour de grands projets collectifs.
What's Next, CIO ? Comment incarner le numérique au bon niveau dans les organisations ?
Le 19 mars dernier, Alliancy organisait la première session 2025 de son cercle « What’s Next, CIO ? ». L’occasion de lancer les échanges avec les directeurs du numérique réunis, sur la bonne incarnation du leadership digital dans leurs entreprises et administrations. Avec le témoignage miroir d’un CEO pour les challenger.
J-500 avant les JO Paris 2024 : DXC Technology reçoit la DSI à Roland Garros
Ce mardi 14 mars marquait le 500e jour avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. En tant que supporteur officiel de l’événement, DXC, accueillait Bruno Marie-Rose, Chief Information and Technology Officer de Paris 2024 et Gaëlle Sarrazy, Head of IT Service Delivery & Corporate IS, dans la mythique enceinte de Roland Garros. L’occasion de revenir sur le caractère que représente l’organisation IT d’un tel événement.
Les équipes IT face à la transformation permanente : les enseignements des JO de Paris 2024
Après sa carrière de sprinteur olympique, Bruno Marie-Rose a vécu sa deuxième passion pour les métiers de la technologie, jusqu’à prendre la direction des systèmes d’information et de la technologie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il revient pour Alliancy sur certains des enseignements de cette expérience hors norme.
IA, géopolitique, virages du marché… Comment les entreprises relèvent-elles le défi d’une transformation résiliente ?
Comment continuer à transformer dans un monde incertain ? Cette question préoccupe à juste titre les dirigeants confrontés à des accélérations sans précédent en termes d’opportunités numériques pour leur business… mais aussi à de nombreux chocs qui perturbent l’environnement dans lequel leurs entreprises évoluent. Heureusement des réponses existent et des organisations témoignent du chemin qu’elles empruntent.
Atos inaugure le Centre des Opérations Technologiques des JO de Paris 2024
