IA, géopolitique, virages du marché… Comment les entreprises relèvent-elles le défi d’une transformation résiliente ?

Comment continuer à transformer dans un monde incertain ? Cette question préoccupe à juste titre les dirigeants confrontés à des accélérations sans précédent en termes d’opportunités numériques pour leur business… mais aussi à de nombreux chocs qui perturbent l’environnement dans lequel leurs entreprises évoluent. Heureusement des réponses existent et des organisations témoignent du chemin qu’elles empruntent.