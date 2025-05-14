[Tribune] Comme les fintechs, les banques ont besoin d’une meilleure visibilité, comment font ces mastodontes de l’IT pour évoluer ?

La digitalisation du monde est une préoccupation majeure pour les responsables informatiques et de sécurité du monde entier sur bien des aspects. Alors que la plupart des entreprises se sont lancées avec enthousiasme dans la transformation numérique en mode rapide et agile, les banques et les institutions financières sont très souvent déjà dans leur seconde ou troisième phase de transformation.