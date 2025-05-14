L’évolution de la sécurité bancaire a-t-elle quelque chose à nous apprendre en matière de cybersécurité ?

Risques et bénéfices. Les dirigeants du secteur bancaire doivent constamment prendre en compte les aspects liés à la cybersécurité pour déterminer quels sont les actifs qu’il est indispensable de protéger, de quelle manière et à quel coût. Un état des lieux qui est réalisé de la même manière par les hackers convoitant ces mêmes actifs.