Montre-moi ton portefeuille de projets, je te dirai quelle est ta stratégie d’entreprise
Notre chroniqueuse invitée, Christine Fanny Toutou, revient sur la façon dont une bonne stratégie de management de portefeuille de projets peut se mettre au service des directions générales.
Pour grandir dans un monde incertain, les start-up doivent adhérer au management de portefeuille de projets
L'incertitude, la complexité et l'ambiguïté sont des paramètres qui pèsent de plus en plus lourds dans les règles du jeu des entreprises. Les start-up n'y échappent pas, mais le management de portefeuille de projets est une des réponses qu’elles peuvent apporter.
Un Project Manager Officer… mais pour quoi faire ?
La fonction PMO est devenue une compétence managériale et stratégique. Notre chroniqueuse Christine Fanny Toutou détaille ce qu’une entreprise doit en attendre.
Et si je décidais de mieux gouverner mes projets ?
Notre chroniqueuse Christine Fanny Toutou continue d’explorer l’évolution de la gestion des portefeuilles de projets IT. Elle montre pourquoi remettre en question son approche est devenu essentiel pour toute organisation.
Gestion de portefeuille de projets : 30 ans de transformation de la DSI… mais quelques urgences pour l’avenir !
Notre nouvelle chroniqueuse Christine Fanny Toutou entame sa série d’articles sur les enjeux de gestion de portefeuille de projets pour les entreprises et leur DSI avec une question : qu’a-t-on à apprendre des 30 ans écoulés ?