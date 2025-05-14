Christine Fanny Toutou

Pour grandir dans un monde incertain, les start-up doivent adhérer au management de portefeuille de projets

L'incertitude, la complexité et l'ambiguïté sont des paramètres qui pèsent de plus en plus lourds dans les règles du jeu des entreprises. Les start-up n'y échappent pas, mais le management de portefeuille de projets est une des réponses qu’elles peuvent apporter.