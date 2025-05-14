Dernières publications

La tyrannie du court terme

[Edito] La tyrannie du court terme

Roland Lescure, ministre délégué à l’Industrie, a rappelé l’urgence provoquée par la crise énergétique pour notre économie.
Cloud : la stratégie française s’éclaircit

[Edito] Cloud : la stratégie française s’éclaircit

A l’occasion de leur déplacement pour l’inauguration du nouveau centre de données alsacien d’OVHcloud, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer l’écosystème français du cloud computing.

[Coup de Boost] Innovation digitale : quelle co-construction entre métiers et les partenaires technologiques ?

Frédérique Liaigre et Edwin Determann de Verizon Business nous parle du nouveau paradigme de co-construction entre métiers et partenaires technologiques.
Une Polytechnicienne à la tête de la Dinum

[Edito] Une Polytechnicienne à la tête de la Dinum

Un décret officialise la nomination de Stéphanie Schaer, à la tête de la Direction interministérielle du Numérique (Dinum), en remplacement de Nadi Bou Hanna.
Coup de Boost - Frédérique Liaigre & Edwin Determann - Verizon

[🎥Coup de Boost] avec Frédérique Liaigre et Edwin Determann de Verizon

Pour ce nouvel épisode « Coup de Boost », Alliancy a échangé avec Frédérique Liaigre, Présidente de Verizon France et Edwin Determann, Senior Manager Solutions Architect chez Verizon. L’occasion de parler de l’entreprise connectée en 2022, concept souvent mis en avant dans les plans stratégiques des organisations.
Alliancy inspiration - Emission SamFM

[🎥Alliancy Inspiration] Immobilier d'entreprise : modèle d'exploitation, data, collaboration...

[Emission] Alliancy, en partenariat avec SamFM, aborde le sujet de l'immobilier d'entreprise. L’occasion de faire un état des lieux sur l’avancement de ces acteurs
Club Alliancy Connect - Replay du 17/03/21

[Alliancy Connect] Recruter des jeunes nécessite de s'adapter

Le 17 mars dernier, Alliancy organisait une table-ronde sur la question du recrutement et des jeunes. Un sujet important à l’heure de l’engagement et de la rétention des talents dans une entreprise en pleine mutation.
