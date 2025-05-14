Dernières publications
[Edito] La tyrannie du court terme
Roland Lescure, ministre délégué à l’Industrie, a rappelé l’urgence provoquée par la crise énergétique pour notre économie.
[Edito] Cloud : la stratégie française s’éclaircit
A l’occasion de leur déplacement pour l’inauguration du nouveau centre de données alsacien d’OVHcloud, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer l’écosystème français du cloud computing.
[Coup de Boost] Innovation digitale : quelle co-construction entre métiers et les partenaires technologiques ?
Frédérique Liaigre et Edwin Determann de Verizon Business nous parle du nouveau paradigme de co-construction entre métiers et partenaires technologiques.
[Edito] Une Polytechnicienne à la tête de la Dinum
Un décret officialise la nomination de Stéphanie Schaer, à la tête de la Direction interministérielle du Numérique (Dinum), en remplacement de Nadi Bou Hanna.
[🎥Coup de Boost] avec Frédérique Liaigre et Edwin Determann de Verizon
Pour ce nouvel épisode « Coup de Boost », Alliancy a échangé avec Frédérique Liaigre, Présidente de Verizon France et Edwin Determann, Senior Manager Solutions Architect chez Verizon. L’occasion de parler de l’entreprise connectée en 2022, concept souvent mis en avant dans les plans stratégiques des organisations.
[🎥Alliancy Inspiration] Immobilier d'entreprise : modèle d'exploitation, data, collaboration...
[Emission] Alliancy, en partenariat avec SamFM, aborde le sujet de l'immobilier d'entreprise. L’occasion de faire un état des lieux sur l’avancement de ces acteurs