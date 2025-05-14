Dernières publications
[Chronique] 2022, année de dysfonctionnement ou de progrès pour le numérique ?
Les technologies numériques ont apporté beaucoup de progrès humain, mais ont aussi des problèmes majeurs. « Quelle est notre capacité collective à réduire ces dysfonctionnements en 2022 ? » s’interroge notre chroniqueur Alain Staron.
[Chronique] Plan France 2030 et dirigisme à la française : une gestion bien maîtrisée de l’innovation ?
Notre chroniqueur Alain Staron passe les annonces du Plan France 2030 d’Emmanuel Macron au crible de son regard acéré sur les stratégies d’innovation. Alors, vrai moteur ou occasion manquée ?
[VIVATECH2021] « Innovation écologique : repli ou conquête ? »
Une nouvelle fois, notre chroniqueur Alain Staron a parcouru les allées de VivaTech avec un regard incisif. Et un point d’attention particulier sur les « innovations écologiques ».
[Chronique] Sigfox – Pivoter ou ne pas pivoter… quand l’écosystème finit par avoir raison
Après une année difficile, le spécialiste français de la connectivité IoT Sigfox vient de se séparer de son pdg fondateur, Ludovic Le Moan. Notre chroniqueur Alain Staron revient sur les racines anciennes de la dynamique qui a conduit selon lui à cette annonce.
[Chronique] Nouveaux territoires de disruption au CES2021
L’édition 2021 du CES s’est tenue sur un format full digital. Conséquence : il y a eu moins de tapage cette année autour du premier salon mondial de l’innovation. Cela n’a pas empêché notre chroniqueur Alain Staron d’observer avec attention ce nouveau cru, entre révolution automobile et efforts sanitaires. Tour d’horizon.
[Chronique] La 5G, facteur de disruption des territoires ?
Le 10 Octobre dernier, Martine Aubry, maire de Lille, déclarait : « il est urgent d’attendre », le conseil municipal venant de voter un moratoire sur la 5G. Quelle analyse peut-on faire des arguments invoqués ?
[Chronique] Quand les savoir-faire deviennent des freins
En cette sortie de confinement, la question est plus d’actualité que jamais : ferez-vous la même chose dans 5 ans ? Si le monde d’après ne doit pas ressembler à celui d’avant, il est fort probable que les entreprises également.
[Chronique] Crise et innovation : vrais changements ou pensée magique ?
[Chronique d'Alain Staron] Disruptions et réactions : la crise actuelle est-elle une période de rupture ou bien « demain ne sera pas comme hier » relève-t-il de la pensée magique ?
CES 2020 : les signaux faibles qu’il ne fallait pas manquer
[Chronique d'Alain Staron] En cette année 2020, le CES, grand salon technologique annuel – foire devrait-on dire- de Las Vegas n’a a priori pas montré la même débauche d’innovations que les années précédentes, avec même un peu moins d’exposants.
De l’Allemagne à la Chine : la pression monte sur la data
[Chronique d'Alain Staron] Le 29 Octobre dernier au sommet numérique de Dortmund, le ministre allemand de l’économie, Peter Altmaier, a déclaré l’indépendance des données européennes, rien de moins.
Quand vos fournisseurs vous disruptent, transformez les en clients !
[Chronique d'Alain Staron] Le 12 septembre dernier, le canadien Dapper Labs annonçait une levée de fonds de 11 millions de dollars. Mais les investisseurs n’ont pas particulièrement acheté le jeu d’élevage de « cryptokitties » de l’éditeur de jeux: des chats virtuels que l’on peut faire se reproduire, échanger, collectionner, customiser – pardon, élever, etc…
Innover au-delà de son savoir-faire : question de survie pour Canal+ ?
[Chronique d'Alain Staron] La semaine dernière, Canal + annonçait un plan social visant environ 19% des effectifs de la chaîne, pour « moderniser » l’entreprise. Comment une entreprise peut-elle subitement en arriver là, et passer en 3 ans de 157 millions d’euros de bénéfice (en 2014) à 128 millions d’euros de perte (en 2017) ?
La rencontre, essence et futur du commerce
Lorsque l’on parle de transformation digitale, il est souvent question de réduire les « pain points » (ou irritants du parcours client). Appliquée au retail, cette démarche a conduit à l’essor du e-commerce. Le commerce traditionnel va-t-il disparaître ou, à l’inverse, devenir l’ultime réservoir de données ?
Modèles d’affaires de demain : quels signaux faibles fallait-il détecter à Vivatech ?
[Chronique d'Alain Staron] Quelle est la différence entre un Salon et une Foire ? Peut-être la taille des ambitions : discours feutrés dans le premier et slogans vendeurs dans la seconde. Pragmatisme contre rêve. Est-ce ce qui sépare Vivatech du CES ? Voire l’Europe des Etats-Unis ?
Le Cloud sans modération ?
[Chronique d'Alain Staron] Les directions informatiques ne jurent plus que par lui : le Cloud leur simplifie tellement la tâche – et réduit tellement les coûts et les risques pour l’entreprise par rapport à une infrastructure gérée en propre, qu’il faut d’urgence y faire migrer tous ses systèmes.
L’innovation de rupture sans les start-up
[Chronique d'Alain Staron] A la mi-février se tenait la 72e édition du dîner du Club des Partenaires du Numérique, sur le thème des start-up et de l’innovation, ou plus exactement de la possibilité de l’innovation sans start-up, mais en écosystème.Iconoclaste ? Pas tant que cela, si on se rappelle que l’Open Innovation a été théorisée par Henry Chesbrough en 2006 comme échanges entre grandes entreprises, plutôt que comme élevage de start-up. Cependant, la « Start-Up Nation » ne saurait faire sans les start-up.