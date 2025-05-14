L’innovation de rupture sans les start-up

[Chronique d'Alain Staron] A la mi-février se tenait la 72e édition du dîner du Club des Partenaires du Numérique, sur le thème des start-up et de l’innovation, ou plus exactement de la possibilité de l’innovation sans start-up, mais en écosystème.Iconoclaste ? Pas tant que cela, si on se rappelle que l’Open Innovation a été théorisée par Henry Chesbrough en 2006 comme échanges entre grandes entreprises, plutôt que comme élevage de start-up. Cependant, la « Start-Up Nation » ne saurait faire sans les start-up.