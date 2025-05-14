Dernières publications

Pascal Morvan, Senior Solution Consultant, Tealium

La recette pour une expérience client exceptionnelle

Presque trois Français sur quatre possèdent un smartphone, chaque appareil représentant plus de 4 Go de trafic de données par mois, un chiffre qui devrait augmenter pour avoisiner les 28 Go en 2023. Le RGPD impose aux spécialistes du marketing de mettre à jour leurs solutions en matière de gouvernance des données mobiles, et leur permet d’exploiter tout le potentiel de ces données mobiles pour optimiser l’expérience client.
