[Tribune] Les startups, l’avenir de la culture de la cybersécurité ?

Et si la « culture startup », au-delà des clichés, pouvait contribuer positivement à la diffusion de la culture de cybersécurité ? Entre agilité, proximité des collaborateurs et implication de tous dans le projet commun, les éléments qui font la culture startup sont aussi ceux qui contribuent à une bonne hygiène de cybersécurité. Sébastien Weber, Country Director France chez F5, nous livre son analyse.
Il est temps de faire évoluer le Comex !

Regardez bien votre comité exécutif : quels profils y siègent-ils aujourd’hui ? Pensez-vous qu’il s’agisse de la meilleure association possible ? Sa composition est-elle vraiment aussi riche qu’elle le pourrait ? Par exemple, comment y sont traités les sujets de cybersécurité ? De technologie ? D’innovation ?
