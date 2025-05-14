défi

Logo du projet

Bâtir l'expérience usager de demain dans les transports

Du legacy aux plateformes data interopérables, quelles transformations pour offrir une expérience utilisateur unifiée et durable ?

Piloter une ESN : Thibaud Viala, l’éloge de la modération

Thibaud Viala (Klee Group) : un dirigeant qui mise sur la modération, l’humain et l’indépendance dans la pilotage d’une ESN française.
Dîner-Débat

Futur du transport : en 2026, les opérateurs plus que jamais face aux défis de l’interopérabilité et de l’intermodalité

À l’occasion de l’organisation par Alliancy et Klee Group du dîner consacré à la transformation des opérateurs du transport, le 3 février 2026, les experts Damien Tabusse (Klee) et Delphine Sene (Alenium) livrent leur analyse sur la tendance 2026 majeure du secteur.
Les clés pour agir

Organisation

Logo de l'organisation

KLEE GROUP

ESN | L'architecte de l'innovation utile
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.