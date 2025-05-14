E-mail
Profil Instagram
Profil LinkedIn
Site web
Profil Twitter
Chaîne YouTube
17 février 2026
Transformations numériques
Technopolitique
Points de vue
Les faiseurs
Défis
Agenda
Kiosque
défi
Bâtir l'expérience usager de demain dans les transports
Du legacy aux plateformes data interopérables, quelles transformations pour offrir une expérience utilisateur unifiée et durable ?
Piloter une ESN : Thibaud Viala, l’éloge de la modération
Thibaud Viala (Klee Group) : un dirigeant qui mise sur la modération, l’humain et l’indépendance dans la pilotage d’une ESN française.
Dîner-Débat
Futur du transport : en 2026, les opérateurs plus que jamais face aux défis de l’interopérabilité et de l’intermodalité
À l’occasion de l’organisation par Alliancy et Klee Group du dîner consacré à la transformation des opérateurs du transport, le 3 février 2026, les experts Damien Tabusse (Klee) et Delphine Sene (Alenium) livrent leur analyse sur la tendance 2026 majeure du secteur.
Les clés pour agir
Organisation
KLEE GROUP
ESN | L'architecte de l'innovation utile
À la une
Transformations numériques
Technopolitique
Les Faiseurs
Ressources
Ressources
Organisations
Guides & Carnets
Soumettre un article
Soumettre une organisation
Défis
Informations
À propos
Nous contacter
Informations légales
CGV
Politiques de protections de vos données
© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par
Omerlo
.