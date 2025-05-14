Dernières publications
[Tribune] Gestion des cookies : ce que change le rapport du CEPD du 18 janvier 2023
Le Comité européen de la protection des données (CEPD), qui fédère l’ensemble des Cnil européennes, vient d’adopter une position commune sur les plaintes concernant les « bandeaux cookies », ces pop-up mis en place par les éditeurs sur leurs sites web pour accepter ou refuser les cookies. Alexandra Iteanu, avocat à la Cour (Numérique, Cybersécurité et Data), nous livre son analyse.
[Tribune] Hôpital de Corbeil-Essonnes : selon le RGPD, « mieux vaut prévenir que guérir » !
Après la cyberattaque qu’il a subie le 22 août dernier, le Centre Hospitalier sud francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes a annoncé vendredi dernier que les cybercriminels ont mis à exécution leur menace de divulgation des données captées.
[Tribune] « Mon Espace Santé » Est-il sage de mettre tous ses œufs dans le même panier ?
Les exemples sont (hélas) nombreux ! Violation des données de l’AP-HP courant de l’année 2021, fuite de données de l'Assurance Maladie en mars 2022, ou encore hébergement controversé de la plateforme Health Data Hub par l’hébergeur américain Microsoft Inc. : les entités publiques ont été à de nombreuses reprises ces derniers mois à la Une de l’actualité pour leur gestion des données de santé des citoyens français.