Comment transformer une interaction client en Business concret ?
A l’heure actuelle les entreprises ne devraient pas hésiter à contacter leurs clients de manière proactive, que ce soit pour des raisons de télémarketing, de service client ou de recouvrement de dettes…
2016 : Comment optimiser le parcours client, grâce aux nouvelles technologies ?
Aujourd’hui, les études et recherches disponibles sur les marchés des principales industries dans le monde, montrent clairement que les indices de satisfaction de la relation client ne se sont pas réellement améliorées durant la dernière décennie.