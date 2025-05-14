Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des technologies, Abdel Regragui a mené une carrière dédiée à la mise en œuvre de solutions informatiques et à la conduite du changement dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il a principalement exercé au sein de grandes entreprises internationales, couvrant un vaste éventail de marchés et de secteurs d’activité, notamment la finance, la santé, le commerce de détail, l’industrie manufacturière et les télécommunications.

Tout au long de sa carrière, Abdel a occupé divers rôles techniques et commerciaux, lui permettant de conjuguer une expertise approfondie en ingénierie avec une compréhension fine des besoins métiers et des dynamiques commerciales. Il a contribué à des initiatives stratégiques intégrant des technologies avancées telles que la cyber résilience, l’intelligence artificielle générative, les solutions multicloud, l’automatisation, la gestion des opérations IT et l’analyse de big data. Il a également élaboré des stratégies de cybersécurité et de protection des données afin de répondre aux besoins opérationnels des entreprises et d’assurer leur efficacité.

Par ailleurs, Abdel intervient régulièrement dans des conférences et événements dédiés à l’innovation technologique, où il partage ses analyses et expériences sur les technologies émergentes et leurs applications. Reconnu pour sa capacité à allier une expertise technique approfondie à une vision stratégique éclairée, il est un conseiller de confiance et une figure influente au sein de la communauté technologique.