Dernières publications

Google-Citrix ©Techseen

Citrix et Google s’allient pour sécuriser la transformation digitale des entreprises

Pour accompagner les entreprises dans leur transformation vers le cloud, Citrix et Google renforcent leur partenariat. Les clients Citrix auront désormais la possibilité depuis Google Cloud Platform d’utiliser Citrix Cloud, pour des espaces de travails sécurisés.
Données-personnelles

GDPR : Ucopia et Olfeo annoncent un partenariat technologique

Ucopia et Olfeo, deux entreprises françaises de la protection de donnée, se sont alliés pour proposer aux entreprises une connexion Internet performante et sécurisée dans le respect des contraintes réglementaires.
Talend-nasdaq

MapR et Talend collaborent pour répondre aux exigences de la GDPR

L’offre combinée des deux entreprises américaines a pour objectif la mise en conformité avec la GDPR en apportant notamment des solutions clés en matière d’inventaires, de portabilité, et d’anonymisation des données.
Pascal Brunelet, PDG de Link Care Services ©Link Care Services

Pascal Brunelet (Link Care Services) : "L'internet des objets a sa place dans les maisons de retraite"

Link Care Services, start-up de la Silver Economy, a réuni 800 000 euros pour commercialiser un objet connecté, un patch d'autonomie : Selp. Pascal Brunelet, PDG de la jeune pousse, souhaite améliorer le quotidien des seniors en prolongeant leur période d'autonomie.
Les trois co-fondateurs de Makitoo

[50 ans Inria] Makitoo traque et résout les bugs

La start-up spécialisée dans l’élimination des bugs des logiciels et des applications Android a gardé des liens étroits avec l’Institut qui a vu cette idée naître. Inria a permis à un chercheur et deux ingénieurs de devenir des entrepreneurs. Explications par deux des cofondateurs.
©Renault

Renault, Microsoft et Viseo : ensemble pour le carnet d'entretien numérique

Le groupe Renault, Microsoft et Viseo signent un partenariat pour développer une technologie qui en se reposant sur la blockchain peut enregistrer et conserver toutes les informations concernant un véhicule dans un carnet d’entretien dématérialisé.
Alexandre Berriche, directeur de l'expansion d'Ironhack ©Ironhack

Tech School : Ironhack réalise une première levée de fonds de 3 millions de dollars

L’école numérique américaine Ironhack lève 3 millions de dollars pour son premier tour de table auprès de JME Venture Capital. Le principal objectif de l’institut est d’accélérer son expansion internationale.
Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount ©Cdiscount

The Warehouse, l’incubateur de start-up de Cdiscount sera inauguré en octobre

En octobre 2017, le géant français du e-commerce, Cdiscount, ouvrira the Warehouse, un incubateur de start-up,  un espace de co-working dédié à l’innovation logistique au sein de ses entrepôts.
Raphael Berger, cofondateur et président d'Otherwise ©Otherwise

Otherwise coopère avec Generali pour une assurance santé chiens et chats

Otherwise, start-up spécialisée dans l’assurance collaborative, et Generali, signent un partenariat pour lancer un produit d’assurance santé chiens-chats. Les deux acteurs entendent dynamiser un secteur pour lequel l’assurance collaborative semble bien adaptée.
François Bourgoin, directeur vendeurs professionnels et partenariats d'eBay ©eBay

François Bourgoin (eBay) : "Aux Puces de Saint-Ouen, l’objectif est de gommer les écarts entre grands et petits"

Le vendredi 2 juin, Nicholas Moufflet, membre de l’association de développement et de promotion des Puces de Saint-Ouen et François Bourgoin, directeur vendeurs professionnels et partenariats d’eBay, ont présenté leur collaboration.
Cédric Guinais, cofondateur de Legal Acte ©Legal Acte

Cédric Guinais (Legal Acte) : « Nous souhaitons devenir l’avocat dématérialisé »

Legal Acte, créée en 2010, est une Legal Tech fondé par Cédric Guinais et Michel Papoz. Alors qu’elle ne proposait que des documents juridiques sous format word au départ, elle a su évoluer pour contribuer à la digitalisation d’un secteur qui peinait à se moderniser.
Dimitri Farber, cofondateur de Tiller ©Tiller

Tiller lance la Fregate : un incubateur pour restaurateur

Partant du principe qu’être restaurateur, c’est être entrepreneur, et qu’il faut se former à cela, Tiller, start-up qui notamment lancé la caisse enregistreuse sur tablette, annonce la création de la Fregate, un incubateur pour restaurateur.
Esri

M-Files s’associe à Esri pour intégrer la cartographie intelligente à sa plateforme

Le partenariat entre M-Files, entreprise spécialisée dans la gestion d’information et Esri, société qui propose des logiciels de cartographie, a pour objectif de compléter le portefeuille d’informations avec ArcGIS d’Esri.
Sian Williams,Business Operations & Strategy - Talent Solutions pour Trivago ©Trivago

HRtech : Trivago choisit Workday

Trivago, le comparateur d’hôtels, a décidé d’utiliser la solution RH de Workday, entreprise qui propose des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines.
Cegedim

Télémédecine : Cegedim et Visiomed précisent les objectifs de leur collaboration

Cegedim et visiomed, deux entreprises de la Silver Economy, annoncent un partenariat technologique dans le but de promouvoir la télémédecine et l’IoT médicale.

Energie : AkuoCoop finalise sa deuxième collecte de fonds avec Qwant

AkuoCoop, la plateforme de financement participatif lancée par Akuo Energy, a permis à la centrale hydroélectrique de Chavort de lever 300 000 euros. Ce tour de table a été réalisé en partenariat avec Qwant.
Franz Boszak, CEO de Sensome ©Sensome

Esanté : Sensome, ex Instent, lève 4,7 Millions d’euros

Sensome (précédemment Instent), start-up issue de l'École polytechnique et du CNRS spécialisée dans les micro-capteurs, a réalisé un tour de table de 4,7 millions d'euros auprès Paris-Saclay Seed Fund et d'Idinvest, ainsi que d'un groupe de business angels.
Valérie Segretain, CEO et fondatrice de Customer Labs ©Customer Labs

Satisfaction client : Customer Labs lève près de 1 million d’euros

Customer Labs, start-up spécialisée dans l’analyse des avis clients, réalise un tour de table d’environ 1 million d’euros auprès de Montgrand Invest, Banque Populaire Méditerranée, Provence Business Angel ou encore de Bpifrance.
Cecile Réal, co-fondatrice et présidente d'Endodiag ©Endodiag

E-santé et biotechnologie : Endodiag lève 4 millions d’euros

Endodiag, start-up spécialisée dans le développement de solutions pour le diagnostic de l’endométriose, a réalisé un tour de table de 4 millions d’euros auprès de CM-CIC Innovation et de BNP Paribas Développement.
Josh Lefkowitz, fondateur et CEO de Flashpoint ©Flashpoint

Dark Web : Flashpoint réalise une levée de fonds de 28 millions de dollars

Flashpoint, entreprise qui propose des solutions de Business Risk Intelligence, annonce un tour de table de 28 millions de dollars. Ce crownfunding a été réalisé avec Georgian Partners.
Julien Honnart, fondateur de WayzUp ©WayzUp

Covoiturage : WayzUp lève 1,4 million d'euros et continue son partenariat avec la RATP

WayzUp, start-up spécialisée dans le covoiturage pour les trajets domicile-travail, réalise un tour de table de 1,4 million d’euros auprès de la RATP et de Via ID.
Alexandre Meyer, cofondateur de WeProov ©WeProov

WeProov lève des fonds pour se développer dans le secteur automobile

WeProov, qui avait mis au point l’état des lieux sécurisé, réalise un tour de table qui avoisinerait le million d’euros selon nos informations, auprès de CarStudio et Bpifrance, pour favoriser sa croissante et renforcer sa R&D.
©Make The Link

Sony Music Entertainment France et Make The Link annoncent un partenariat stratégique

La filiale française de la maison de disque accompagne désormais la croissance de la start-up créée en 2014 : Make The Link. L’objectif de ce partenariat est l’innovation.
Jean-François Morizur, CEO et fondateur de CAIlabs ©CAIlabs

Télécoms : CAILabs lève 5 millions d’euros

Les rennais de CAIlabs réalisent un tour de table de 5 millions d’euros mené par Safran Corporate Ventures, avec la participation d’Innovacom et Starquest Capital, ses investisseurs historiques.
L'équipe de Padoa ©Padoa

Santé au travail : Padoa lève 5 millions d'euros

Padoa réalise son premier tour de table d’un montant de 5 millions d’euros auprès de Kamet, un incubateur spécialisé dans les projets technologiques au service des assurés.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.