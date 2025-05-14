Dernières publications
Citrix et Google s’allient pour sécuriser la transformation digitale des entreprises
Pour accompagner les entreprises dans leur transformation vers le cloud, Citrix et Google renforcent leur partenariat. Les clients Citrix auront désormais la possibilité depuis Google Cloud Platform d’utiliser Citrix Cloud, pour des espaces de travails sécurisés.
GDPR : Ucopia et Olfeo annoncent un partenariat technologique
Ucopia et Olfeo, deux entreprises françaises de la protection de donnée, se sont alliés pour proposer aux entreprises une connexion Internet performante et sécurisée dans le respect des contraintes réglementaires.
MapR et Talend collaborent pour répondre aux exigences de la GDPR
L’offre combinée des deux entreprises américaines a pour objectif la mise en conformité avec la GDPR en apportant notamment des solutions clés en matière d’inventaires, de portabilité, et d’anonymisation des données.
Pascal Brunelet (Link Care Services) : "L'internet des objets a sa place dans les maisons de retraite"
Link Care Services, start-up de la Silver Economy, a réuni 800 000 euros pour commercialiser un objet connecté, un patch d'autonomie : Selp. Pascal Brunelet, PDG de la jeune pousse, souhaite améliorer le quotidien des seniors en prolongeant leur période d'autonomie.
[50 ans Inria] Makitoo traque et résout les bugs
La start-up spécialisée dans l’élimination des bugs des logiciels et des applications Android a gardé des liens étroits avec l’Institut qui a vu cette idée naître. Inria a permis à un chercheur et deux ingénieurs de devenir des entrepreneurs. Explications par deux des cofondateurs.
Renault, Microsoft et Viseo : ensemble pour le carnet d'entretien numérique
Le groupe Renault, Microsoft et Viseo signent un partenariat pour développer une technologie qui en se reposant sur la blockchain peut enregistrer et conserver toutes les informations concernant un véhicule dans un carnet d’entretien dématérialisé.
Tech School : Ironhack réalise une première levée de fonds de 3 millions de dollars
L’école numérique américaine Ironhack lève 3 millions de dollars pour son premier tour de table auprès de JME Venture Capital. Le principal objectif de l’institut est d’accélérer son expansion internationale.
The Warehouse, l’incubateur de start-up de Cdiscount sera inauguré en octobre
En octobre 2017, le géant français du e-commerce, Cdiscount, ouvrira the Warehouse, un incubateur de start-up, un espace de co-working dédié à l’innovation logistique au sein de ses entrepôts.
Otherwise coopère avec Generali pour une assurance santé chiens et chats
Otherwise, start-up spécialisée dans l’assurance collaborative, et Generali, signent un partenariat pour lancer un produit d’assurance santé chiens-chats. Les deux acteurs entendent dynamiser un secteur pour lequel l’assurance collaborative semble bien adaptée.
François Bourgoin (eBay) : "Aux Puces de Saint-Ouen, l’objectif est de gommer les écarts entre grands et petits"
Le vendredi 2 juin, Nicholas Moufflet, membre de l’association de développement et de promotion des Puces de Saint-Ouen et François Bourgoin, directeur vendeurs professionnels et partenariats d’eBay, ont présenté leur collaboration.
Cédric Guinais (Legal Acte) : « Nous souhaitons devenir l’avocat dématérialisé »
Legal Acte, créée en 2010, est une Legal Tech fondé par Cédric Guinais et Michel Papoz. Alors qu’elle ne proposait que des documents juridiques sous format word au départ, elle a su évoluer pour contribuer à la digitalisation d’un secteur qui peinait à se moderniser.
Tiller lance la Fregate : un incubateur pour restaurateur
Partant du principe qu’être restaurateur, c’est être entrepreneur, et qu’il faut se former à cela, Tiller, start-up qui notamment lancé la caisse enregistreuse sur tablette, annonce la création de la Fregate, un incubateur pour restaurateur.
M-Files s’associe à Esri pour intégrer la cartographie intelligente à sa plateforme
Le partenariat entre M-Files, entreprise spécialisée dans la gestion d’information et Esri, société qui propose des logiciels de cartographie, a pour objectif de compléter le portefeuille d’informations avec ArcGIS d’Esri.
HRtech : Trivago choisit Workday
Trivago, le comparateur d’hôtels, a décidé d’utiliser la solution RH de Workday, entreprise qui propose des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines.
Télémédecine : Cegedim et Visiomed précisent les objectifs de leur collaboration
Cegedim et visiomed, deux entreprises de la Silver Economy, annoncent un partenariat technologique dans le but de promouvoir la télémédecine et l’IoT médicale.
Energie : AkuoCoop finalise sa deuxième collecte de fonds avec Qwant
AkuoCoop, la plateforme de financement participatif lancée par Akuo Energy, a permis à la centrale hydroélectrique de Chavort de lever 300 000 euros. Ce tour de table a été réalisé en partenariat avec Qwant.
Esanté : Sensome, ex Instent, lève 4,7 Millions d’euros
Sensome (précédemment Instent), start-up issue de l'École polytechnique et du CNRS spécialisée dans les micro-capteurs, a réalisé un tour de table de 4,7 millions d'euros auprès Paris-Saclay Seed Fund et d'Idinvest, ainsi que d'un groupe de business angels.
Satisfaction client : Customer Labs lève près de 1 million d’euros
Customer Labs, start-up spécialisée dans l’analyse des avis clients, réalise un tour de table d’environ 1 million d’euros auprès de Montgrand Invest, Banque Populaire Méditerranée, Provence Business Angel ou encore de Bpifrance.
E-santé et biotechnologie : Endodiag lève 4 millions d’euros
Endodiag, start-up spécialisée dans le développement de solutions pour le diagnostic de l’endométriose, a réalisé un tour de table de 4 millions d’euros auprès de CM-CIC Innovation et de BNP Paribas Développement.
Dark Web : Flashpoint réalise une levée de fonds de 28 millions de dollars
Flashpoint, entreprise qui propose des solutions de Business Risk Intelligence, annonce un tour de table de 28 millions de dollars. Ce crownfunding a été réalisé avec Georgian Partners.
Covoiturage : WayzUp lève 1,4 million d'euros et continue son partenariat avec la RATP
WayzUp, start-up spécialisée dans le covoiturage pour les trajets domicile-travail, réalise un tour de table de 1,4 million d’euros auprès de la RATP et de Via ID.
WeProov lève des fonds pour se développer dans le secteur automobile
WeProov, qui avait mis au point l’état des lieux sécurisé, réalise un tour de table qui avoisinerait le million d’euros selon nos informations, auprès de CarStudio et Bpifrance, pour favoriser sa croissante et renforcer sa R&D.
Sony Music Entertainment France et Make The Link annoncent un partenariat stratégique
La filiale française de la maison de disque accompagne désormais la croissance de la start-up créée en 2014 : Make The Link. L’objectif de ce partenariat est l’innovation.
Télécoms : CAILabs lève 5 millions d’euros
Les rennais de CAIlabs réalisent un tour de table de 5 millions d’euros mené par Safran Corporate Ventures, avec la participation d’Innovacom et Starquest Capital, ses investisseurs historiques.