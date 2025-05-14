Paris 2024 : l’accélérateur de croissance d’une expérience client en pleine mutation

[EXCLUSIF] Le commerce entre dans une nouvelle ère. Après des années de compétition, points de vente et boutiques en ligne s’allient pour dépasser les limites auxquelles ils sont confrontés en termes de croissance. Ainsi, l’offre commerciale se réinvente, centrée autour d’une expérience client renouvelée. Cette forte dynamique sera la toile de fond d’un événement d’ampleur mondiale : les Jeux olympiques de 2024.