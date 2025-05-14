Dernières publications
Paris-Saclay en pleine émulsion
[Article publié en juillet 2015] Premier pôle de R&D français, regroupant de grands établissements d’enseignement supérieurs en une université Paris-Saclay, des industries et des start-up, le cluster Paris-Saclay commence à fonctionner comme un écosystème dynamique.
Fabrice Grinda (entrepreneur) : "Le smartphone va disparaître"
Cet entrepreneur et business angel* partage depuis quelques années sa vie entre les Etats-Unis, la république Dominicaine et l’Europe.
Trois questions à Olivier Derrien, VP Europe du Sud et Moyen-Orient Afrique de Salesforce
Trois questions à Olivier Derrien, VP Europe du Sud et Moyen-Orient Afrique de Salesforce.
A Dreamforce, Salesforce plonge dans l’Internet des objets
Dreamforce, la grande convention annuelle de Salesforce, prend chaque année plus d’ampleur. Du 15 au 18 septembre, elle accueille 160.000 accrédités autour de l’écosystème Salesforce qui s’élargit vers l’Internet des Objets (IoT).
Uber vise la clientèle entreprises, le marché des livraisons
Pendant que les taxis européens manifestaient à Bruxelles contre la plateforme de VTC Uber, à San Francisco, Travis Kalanick, le fondateur d’Uber, était à l’honneur de la grande convention annuelle de Salesforce.
La télévision entre dans l’âge internet
La « vieille » télévision a compris qu’elle devait innover pour garder le contact avec un public connecté que lui disputent, sur l’écran même du salon, des géants mondiaux comme YouTube ou Netflix…
Hello Tomorrow Challenge, une compétition de start-up encore plus internationale
Encore une compétition de start-up ? Créé en 2014, le Hello Tomorrow Challenge a la particularité d’être international et interdisciplinaire.
Start’inPost pour accroître le business
L’accélérateur de start-up du groupe La Poste a une vocation claire : accompagner des projets qui développeront le chiffre d’affaires du groupe postal.
L’accélération de Numa : « Un pari réussi »
Marie-Vorgan Le Barzic, déléguée générale de Numa, revient sur la première année du nouveau lieu de l’innovation et de la communauté numérique, inauguré en novembre 2013, rue du Caire, dans le deuxième arrondissement de Paris.
En Ile-de-France, la transformation numérique démarre
L’Ile-de-France concentre une large part des capacités d’hébergement, éditeurs de logiciels, entreprises de services du numérique… qui fournissent des solutions cloud. Mais le tissu régional d’entreprises, majoritairement composé de PME, n’y est pas plus avancé qu’ailleurs dans sa transition numérique.
Henri Verdier « Les données sont un bien commun essentiel »
Chargé du pilotage de l’open data en France, Henri Verdier, spécialiste du big data et de la transformation numérique, estime qu’une troisième révolution numérique est en marche, celle de la donnée.
Henri Verdier "Les données sont un bien commun essentiel"
Chargé du pilotage de l’open data en France, Henri Verdier, spécialiste du big data et de la transformation numérique, estime qu’une troisième révolution numérique est en marche, celle de la donnée.
Des expérimentations à l’industrialisation.
L’école française entre à petits pas dans l’ère numérique, au gré d’expérimentations locales, de plans nationaux successifs… et sous la poussée d’élèves Digital Native et d’un noyau de profs geeks.
Incubateurs : L’e-nutrition entre à Premice
Le 4 avril, au palais des congrès de Dijon, avait lieu la remise des prix du concours e-nutrition. Cette première était co-organisée par l’incubateur bourguignon Premice.
Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris : “Tout Paris est un grand quartier numérique”
Codirecteur de la campagne électorale d’Anne Hidalgo, réélu dans le XIIe arrondissement, Jean-Louis Missika rempile au Conseil de Paris comme adjoint de la nouvelle maire.
Formation - Le code, une nouvelle langue à maîtriser
HTML, CSS, php, Javascipt, C++, Python, Ruby… les outils numériques de notre environnement quotidien parlent des langages informatiques abscons pour le plus grand nombre d’entre nous. Apprendre à coder devient un apprentissage élémentaire.
Jean-Luc Beylat, président d'Alcatel-Lucent Bell Labs France - Chercheur et connecté
Jean-Luc Beylat a été élu président de la nouvelle Association française des pôles de compétitivité. Ce physicien, patron de la recherche d’Alcatel-Lucent en France et président du pôle francilien Systematic, est un fervent défenseur de l’innovation ouverte.
Innovation – Le collaboratif bouscule l’industrie
Du covoiturage à la location d’objets entre particuliers ou au financement participatif (crowdfunding), l’économie « collaborative », ou de « pair à pair » (PtoP), étend peu à peu son champ à la production, notamment à travers les Fab Labs.
Incubateur – NUMA ouvre à Paris
Au 39, rue du Caire, dans le quartier parisien du Sentier, le Grand Lieu intégré de l’innovation (Glii) ouvre cet automne. Accélérateur de start-up, lieu de travail collaboratif, d’échanges, c’est une vitrine du Paris numérique.
Agglomération - Le Val d’Europe se chauffe au datacenter
Au Val d’Europe, en Seine-et-Marne, l’usine numérique de Natixis permet de chauffer le nouveau centre aquatique et une pépinière d’entreprises.
Innovation - Les grands groupes s’ouvrent aux start-up de l'IT
L’innovation technologique s’accélère et bouleverse les modèles économiques. L’agilité prend l’avantage sur la puissance. Pour capter cette nouvelle donne, les grands comptes multiplient les programmes d’accompagnement et investissent dans des start-up.
A l’ICM, les start-up s’allient à la recherche
Regrouper des chercheurs de haut niveau, des cliniciens hospitaliers, de jeunes entreprises innovantes du domaine des neurosciences : c’est le pari de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), à Paris. Son incubateur était inauguré le 5 juin.
Innovation : un Club de Rencontres à Paris
Le Club Open Innovation a fêté son premier anniversaire le 7 mai dernier. « La logique du Club est d’aider les directions innovation des grands groupes à repérer des start-up pour nouer des relations d’affaires », explique Jean-François Galloüin, directeur de Paris Region Lab.