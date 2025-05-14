Jean-Luc Beylat, président d'Alcatel-Lucent Bell Labs France - Chercheur et connecté

Jean-Luc Beylat a été élu président de la nouvelle Association française des pôles de compétitivité. Ce physicien, patron de la recherche d’Alcatel-Lucent en France et président du pôle francilien Systematic, est un fervent défenseur de l’innovation ouverte.