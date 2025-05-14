Dernières publications

Sylvain Gauthier, Co-fondateur et PDG d’EasyVista

[Tribune] Investissement numérique et urgence climatique : l’IT doit servir un but

Sylvain Gauthier, co-fondateur et PDG d’EasyVista, met en lumière le rôle pivot des entreprises du numérique dans les causes environnementales.
