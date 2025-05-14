[Tribune] Marier humain et digital : un impératif dans le secteur du « care » et particulièrement pour l’accompagnement des aidants

Dans la vie quotidienne tout comme dans celle de l’entreprise, la pandémie a accéléré la fréquence de nos rapports au numérique. Désormais, nous nous en remettons le plus souvent à lui, que ce soit pour communiquer, travailler à distance ou encore s’organiser. Pour les acteurs du « care », notamment les proches aidants, le digital ne saurait pourtant se suffire à lui-même, et nécessite inévitablement d’être soutenu par une intervention humaine.