1er juillet 2016 : date clé dans la lutte européenne contre la cybercriminalité

À compter du 1er juillet, la sécurité des échanges électroniques entre dans une nouvelle ère suite à la mise en application du Règlement européen eIDAS (electronic IDentification And trust Services).
Ne confiez pas les clés de vos échanges électroniques à n’importe qui !

En cette période d’insécurité croissante, la protection de nos échanges électroniques devient une priorité pour tous (grand public comme professionnel).
Le certificat électronique : une arme efficace contre la cybercriminalité

Lutter contre la cybercriminalité est un axe stratégique pour les entreprises et les institutions. En effet, nous assistons quotidiennement à des attaques toujours plus sophistiquées qui viennent durablement compromettre l’intégrité et la confidentialité des échanges réalisés sur le net.
