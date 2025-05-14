La sécurité de votre cloud doit être à l’image de votre entreprise : moderne

Outils collaboratifs, analytics, digitalisation et automatisation des processus : les entreprises sont nombreuses à s’engager sur la voie de la modernité. L’an dernier 67% d’entre elles déclaraient avoir lancé un plan de transformation. Pourtant, lorsqu’il s’agit de sécuriser ces nouveaux processus et les données sensibles (sur site ou dans le cloud), ces dernières ont encore souvent un train de retard sur les pirates et les réglementations.