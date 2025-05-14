Dernières publications

Dave Vasko, Director of Advanced Technology, Rockwell Automation

Le rôle des normes dans le Smart Manufacturing

Aux entreprises qui hésitent à s'investir dans la fabrication intelligente tant que de nouvelles normes ne sont pas disponibles : lancez-vous. Il n'y a aucune raison d'attendre.
