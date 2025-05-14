Cadeaux de Noël : les coups de cœur de dernière minute

Nous sommes à moins d’une semaine de Noël et vous ne vous êtes toujours pas occupés de l’épineuse question des cadeaux ? Pas de panique, Alliancy a concocté pour les retardataires une petite liste de présents made in France et connectés qui ont séduits la rédaction.