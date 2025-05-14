Dernières publications
M2M : la startup toulousaine Sigfox lève 100 millions d'euros
Cette grosse opération voit l’entrée au capital d’opérateurs télécoms internationaux, d’un partenaire financier américain et de 3 groupes industriels.
E-santé : Umanlife veut responsabiliser les français
Alors que la jeune pousse vient de remporter l’IMC Award Innovation 2015, Alliancy a profité de l’occasion pour s’entretenir avec son fondateur, Alexandre Plé.
3D : 325 000 euros pour la numérisation d’espace en temps réel
Installée au sein de la Technopole de l’Aube en Champagne, la startup, labellisée « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) a mis au point une application (pour tablette) de scan d’espace dédiée à l’architecture, aux décorateurs ou encore aux professionnels de l‘immobilier.
Bracelet connecté BtoB : Novitact parie sur le crowdfunding
La société compiégnoise (60) au slogan poétique – « donner du sens au toucher » - entend révolutionner la communication d’urgence en milieu professionnel : son produit permet d’envoyer une alerte grâce à une simple pression et de recevoir une réponse sous formes de vibrations
Le numérique change le monde au Forum Netexplo
Netexplo est un observatoire indépendant qui étudie l’impact du digital sur la société et les entreprises. Depuis sa naissance en 2007, il dresse chaque année un palmarès annuel des initiatives numériques mondiales les plus prometteuses
Amplement lève 1 million d’euros pour concurrencer LinkedIn
Depuis plus d’un an, le réseau social professionnel « Made in France », Amplement, tente de s’imposer sur un marché prometteur mais pour l’heure dominé par le géant américain LinkedIn . Afin de le concurrencer, la jeune société de Saint Germain en Laye (78) boucle une levée de fonds d’un million d’euros
Collaboratif : Jestocke, 300 000 euros et un nouveau service pour les entreprises
Trouver de la place pour stocker ses affaires le temps d’un déménagement ou de travaux : un véritable casse-tête, tout particulièrement pour les parisiens qui voient le prix des gardes meubles s’envoler.
Qivivo lève 900 000 euros pour son thermostat connecté
Loin d’être un simple gadget, Qivivo offre aussi un diagnostic détaillé des forces en faiblesses de l’habitation (problèmes d’isolation, fuites d’air, etc.) ainsi que des conseils personnalisés pour réduire sa facture énergétique.
Cybersécurité : l’éditeur lillois Dhimyotis lève 650 000 euros
Fondée en 2005, la société lilloise Dhimyotis s’est spécialisée dans l’édition de logiciels de signature électronique, d’horodatage ou encore d’authentification
Dataiku : 3 millions d’euros pour faciliter l’accès à la data
Qui ne connait pas encore Dataiku ? Fondée en 2013, cette toute jeune structure a déjà reçu une pluie de récompenses pour son « Data Science Studio » (DSS).
Bloc note : Iskn lève 2 millions de dollars pour numériser en temps réel
Et si vous pouviez dessiner ou écrire sur un bloc note qui numériserait automatiquement votre travail, vous permettant ainsi d’y accéder et de le modifier depuis votre ordinateur ?
Transition numérique : Talan lève 35 millions d’euros
La société Talan, spécialisée dans les conseils opérationnels et services numériques, annonce une augmentation de capital s’élevant à 35 millions d’euros.
Nanotechnologies : 700 000 euros pour Nanolike
Nanolike, jeune start-up toulousaine, a été fondée en 2012 par deux ingénieurs de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA)
Alain Bugat est élu président de l’Académie des technologies
Fondée en 2010, l’Académie des technologies est un établissement public administratif national qui s’emploie à éclairer la société sur les opportunités et les risques liés aux nouvelles technologies
Cadeaux de Noël : les coups de cœur de dernière minute
Nous sommes à moins d’une semaine de Noël et vous ne vous êtes toujours pas occupés de l’épineuse question des cadeaux ? Pas de panique, Alliancy a concocté pour les retardataires une petite liste de présents made in France et connectés qui ont séduits la rédaction.
Partech Ventures inaugure le Partech Shaker
Au 33 rue du Mail (Paris 2ème), malgré le changement de locataires, l’ambiance reste la même. A l’émulation journalistique, datant de l’époque où le Figaro occupait l’espace, succède le bouillonnement numérique impulsé par Partech Ventures. Le fonds d’investissement inaugure en effet, ce mercredi 17 décembre, le Partech Shaker, un campus dédié à l’open innovation dans le numérique.
Laurent Singer entre au conseil d’administration de Preezm
Preezm, start-up française créée fin 2012, propose une solution de gestion automatique du carnet d’adresse. La jeune pousse annonce la nomination à son conseil d’administration de Laurent Singer, ancien DSI des Galeries Lafayette.
[Diaporama] A la découverte d'un datacenter caché dans les Fjords
Installé dans les galeries d'une ancienne base de l'Otan, le datacenter de Green Mountain est un lieu insolite, bien loin des centres de données qui peuplent la région parisienne
Coorpacademy : le MOOC au service des nouveaux défis de l’entreprise
La vague du numérique a amené un certain nombre de défis face auxquels les entreprises tâtonnent parfois. C’est pour répondre à ce problème que la jeune start-up suisse Coorpacademy, s’est lancée il y a un an et demi
Voyage guidé en Silicon Valley pour les jeunes pousses françaises
La société Silicon Valley.fr, lancée il y a près d’un an et demi, propose aux startups et PME françaises de partir à la découverte de la célèbre Silicon Valley ( Californie ). Alliancy s’est entretenue avec son co-fondateur, Dominique Piotet, installé à San Francisco depuis 9 ans.
E-commerce : Tribway lève 320 000 euros
Aujourd’hui le web permet aux consommateurs d’accéder à des millions de produits émanant des quatre coins de la planète. Une profusion qui complique parfois le parcours des acheteurs en quête de produits originaux
HP lance une nouvelle offre à destination des start-ups
Gerald Karsenti, le Président d’HP France a annoncé, ce lundi 17 novembre le lancement d’une nouvelle offre à destination des jeunes pousses françaises innovantes, HP STARTUP
Feeligreen : l’Internet des objets au service de la santé
Et si un simple patch pouvait tout en même temps prévenir l’apparition des rides, du cancer de la peau, des escarres ou encore soulager la douleur d’un malade atteint de douleurs chroniques ? C’est cette technologie innovante que développe la start-up grassoise Feeligreen.
Matooma : « Le label French Tech va nous aider à l’export »
Avant hier, mercredi 12 novembre, la secrétaire d’Etat au numérique, Axelle Lemaire, a annoncé les « lauréats » du label French Tech. Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Rennes et Toulouse sont donc les 9 métropoles ayant reçu la fameuse labellisation
Banque et assurance : la start-up bordelaise Widmee lève 210 000 euros
Widmee est une jeune société bordelaise qui fournit, au secteur de la banque et de l’assurance, des solutions pour leur marketing mobile et leur relation client digitale. La start-up, créée en 2009, boucle un tour de table de 210 000 euros, réalisé auprès d’AXA Seed Factory