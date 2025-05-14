Dernières publications
Blockchain : source d’opportunités pour tous
[EXCLUSIF] Bitcoins, Ethereum, Ripple, IOTA… : la production de monnaies virtuelles (crypto monnaies) ou « minage » connait un succès grandissant ces dernières années. Et pour cause, le marché des crypto-monnaies présente un réel potentiel, en s’imposant petit à petit comme une alternative numérique aux monnaies traditionnelles.
Présidentielles 2017 : programme numérique des 5 principaux candidats
A quelques semaines de l’élection présidentielle, les programmes des cinq candidats principaux sont passés au crible par les médias. Alors qu’en 2012 le numérique n’était pas un réel sujet pour les candidats, cette année il est au cœur de tous les programmes.