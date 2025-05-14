Dernières publications
[Tribune] Cloud : la difficile question de la sécurité informatique
Pour la plupart des entreprises, le Cloud est devenu une option de choix dans la gestion de leurs systèmes d’information.
[Tribune] L’IA dans la cybersécurité : anticiper pour mieux détecter et contrer les menaces inconnues
Face à la complexité croissante des attaques, dont le nombre ne cesse d’augmenter chaque année, les entreprises, les organisations, les gouvernements se tournent vers de nouveaux outils utilisant de l’intelligence artificielle (IA). Une stratégie indispensable pour détecter les menaces aux comportements anormaux, aussi subtiles et bien orchestrées soient-elles. Découvrez l’analyse de Xavier Filiu, Cybersecurity Manager de T-Systems France.