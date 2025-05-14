[Tribune] L’IA dans la cybersécurité : anticiper pour mieux détecter et contrer les menaces inconnues

Face à la complexité croissante des attaques, dont le nombre ne cesse d’augmenter chaque année, les entreprises, les organisations, les gouvernements se tournent vers de nouveaux outils utilisant de l’intelligence artificielle (IA). Une stratégie indispensable pour détecter les menaces aux comportements anormaux, aussi subtiles et bien orchestrées soient-elles. Découvrez l’analyse de Xavier Filiu, Cybersecurity Manager de T-Systems France.