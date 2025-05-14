Zakaria

Zakaria Ournani

Expert numérique responsable & Green IT - Cabinet IJO

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Numérique responsable
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Description

Docteur en éco-conception logicielle & Green IT. Zakaria contribue activement à promouvoir le Green IT et l'éco-conception des services numérique. Il accompagne les entreprises dans leur processus de transition numérique responsable à travers une offre d'audit des services numériques pour remonter les points forts, points faibles, ainsi qu'un plan d'actions pour réduire l'empreinte énergétique de solutions numériques ; et avec des formations techniques pour développeurs, architectes logiciel et DevOps pour les monter en compétences et créer des logiciels Green By design.

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