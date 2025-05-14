[Tribune] Les fournisseurs d’énergie doivent se digitaliser pour survivre

Depuis l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à la concurrence en 2007, le secteur des fournisseurs d’énergie a connu en France un vrai chamboulement avec une multiplication du nombre d’acteurs. Rien que pour l’électricité, pas moins de 44 fournisseurs ! Pouya Jam Jam, General Manager France et VP Alliances EMEA chez Powercloud estime que cette concurrence accrue a rendu la gestion de l’expérience clients de plus en plus subtile avec des clients de plus en plus exigeants.