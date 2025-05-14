Dernières publications

Johan Benoualid, VP global en charge des ventes – Akeneo

Une expérience client individualisée passe par la Product Experience Management

Le monde du commerce a changé. Aujourd’hui, les clients exigent une expérience de marque cohérente et pertinente quel que soit le canal d’achat.
