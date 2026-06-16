Jérôme Bouvet

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Country Manager France, Check Point Software

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Avec l’IA en entreprise, l’équation cyber devient aussi économique

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Avec l’IA en entreprise, l’équation cyber devient aussi économique 

L’arrivée fulgurante de l’IA dans les entreprises impose un agenda à marche forcée, ainsi qu’une équation inédite mêlant enjeux technologiques, contraintes réglementaires et impératif économique. L’urgence n’est plus seulement de sécuriser l’IA, mais de le faire sans entrer dans une spirale sans fin d’outils, de coûts et de complexité.  

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