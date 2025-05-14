[Tribune] Le leadership c’est en finir avec les « ressources » humaines

Aujourd’hui, le succès d'une entreprise est étroitement lié à la manière dont elle se comporte socialement et avec ses collaborateurs. L’Homme est et doit être au centre de toute sa stratégie de développement. Mais au-delà des belles paroles, il faut agir ; notamment en adaptant une stratégie réellement axée sur les personnes. Vos équipes doivent vous voir vivre et agir en ce sens ; d’autant plus dans le secteur mouvant des technologies où les talents sont en tension. Pour Thomas Jensen, PDG de Milestone Systems, c’est ça le leadership. Alors comment procéder ?