Erfane Arwani (Nanocloud) : « Transférer les logiciels dans le cloud, c’est avant tout économiser »

La start-up parisienne Nanocloud a levé 2 millions d’euros l’an dernier. Créée il y a seulement un an par Erfane Arwani, elle transforme une application classique en solution web que l’on peut - éditeur ou entreprise - administrer comme une solution SaaS native.