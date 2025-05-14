Dernières publications
Cédric Teissier (Finexkap) : « Le financement non bancaire va progresser dans les prochaines années »
Le financement bancaire reste le nerf du financement des entreprises. Même si son décollage est encore lent en France, le financement alternatif promet pourtant un essor considérable dans les dix prochaines années.
Cyrille Le Floch (Qowisio) : « IdO : imaginer des objets sur lesquels, sans le bas débit, vous ne pouvez pas créer l’usage »
Le monde de l’Internet des Objets (IdO ou IoT) voit apparaître de multiples possibilités dans des secteurs émergents.
Erfane Arwani (Nanocloud) : « Transférer les logiciels dans le cloud, c’est avant tout économiser »
La start-up parisienne Nanocloud a levé 2 millions d’euros l’an dernier. Créée il y a seulement un an par Erfane Arwani, elle transforme une application classique en solution web que l’on peut - éditeur ou entreprise - administrer comme une solution SaaS native.
Nicolas Colin : « Nos élites ont encore du mal à passer à l’action »
La transformation numérique est en cours dans les entreprises. Pour autant, quand on parle d'économie numérique, c'est surtout l’exécution et l'action qui comptent plus que la réflexion.
Petite philosophie de l’économie du partage
L’économie du partage porte un vice caché : le contrat implicite, économique et moral, entre opérateurs et pionniers, ne survit pas au succès commercial des premiers, ce qui est dommageable pour les seconds.
Vincent Lorphelin & Pierre Ollivier - Les brevets du numérique de plus en plus exploitables
La demande de brevets a explosé jusqu’à faire naître ex nihilo un nouveau marché. Ce dernier est animé par 750 fonds de brevets, essentiellement américains, dotés d’une capacité d’acquisition de 8 milliards de dollars par an.