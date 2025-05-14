[Tribune] L’enseigne Carrefour sanctionnée pour manquements au RGPD et à la loi Informatique et Libertés

Plus de 3 millions d’euros d’amende et la publication de décisions permettent de saisir la complexité de la politique de gestion des données personnelles des clients chez Carrefour France et Carrefour Banque. Depuis, leurs errements ont été corrigés. Marion Depadt-Bels, Avocat associé, Cabinet Gramond & Associés nous livre son analyse.