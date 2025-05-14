Dernières publications
[Tribune] L’enseigne Carrefour sanctionnée pour manquements au RGPD et à la loi Informatique et Libertés
Plus de 3 millions d’euros d’amende et la publication de décisions permettent de saisir la complexité de la politique de gestion des données personnelles des clients chez Carrefour France et Carrefour Banque. Depuis, leurs errements ont été corrigés. Marion Depadt-Bels, Avocat associé, Cabinet Gramond & Associés nous livre son analyse.
Les données personnelles dans tous leurs états
L’Europe adapte une législation vieille de 20 ans aux nouvelles réalités du Net et une directive sur la protection de ces données dans les domaines de la police et la justice.
Messages pros sous contrôle
Les SMS émis ou reçus sur un portable professionnel sont consultables par l’employeur.
Du bon usage des cookies
La Cnil a publié des recommandations sur les modalités d’utilisation des cookies et autres traceurs, lesquels permettent notamment le ciblage publicitaire des internautes.
Le SaaS devant les tribunaux
L’UMP fait avancer la protection des utilisateurs du cloud dans l’affaire opposant le parti politique à la société américaine Oracle.
Juridique – Défendre son e-réputation
La problématique de l’image numérique n’est pas nouvelle. Mais le développement exponentiel de l’usage d’Internet et des réseaux sociaux ont conduit à mettre la « Web réputation » au cœur des préoccupations de l’entreprise.