Andrew Shikiar, Directeur exécutif et CMO de l'Alliance FIDO

[Tribune] Gouvernance à l'ère numérique : la responsabilité des conseils d'administration face à la cybersécurité

Andrew Shikiar, Directeur exécutif et CMO de l'Alliance FIDO revient sur la gouvernance à l'ère numérique, et soulève des questions cruciales concernant la responsabilité des conseils d'administration en matière de cybersécurité. Il y explore les défis auxquels sont confrontés les conseils d'administration dans la protection des données sensibles et la prévention des cyberattaques, mettant en évidence l'importance d'une gestion proactive des risques numériques pour assurer la pérennité des organisations.
