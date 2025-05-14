Dernières publications
Quels usages et quelle éthique pour le numérique au service de la santé mentale ?
A l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale célébrée 10 octobre dernier, nombre d’initiatives ont vu le jour, certaines orchestrées par des acteurs du numérique, au moment où une étude d’OpinionWay pour Indeed indique que plus d’un salarié sur trois estime que rester dans son entreprise actuelle met en péril sa santé mentale
Innovation par l’IA, recrutement de talents, construction d’un écosystème fédérateur, souveraineté… Les pistes de Numeum pour un retour à la croissance
Territoires numériques : Les collectivités à l’épreuve de la loi REEN
La loi « Réduction de l’Empreinte Environnementale du Numérique » prévoit que les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable. La conférence annuelle de l’Arcep sur les Territoires connectés, le 26 septembre dernier, s’est faite l’écho des leviers d’action possibles et des difficultés auxquelles les collectivités sont confrontées
La cérémonie 2023-2024 des Concours d’Innovation France 2030 consacre 177 lauréats
Financés par l’État à travers le programme France 2030, ces concours soutiennent des projets à différents stades d’innovation, portés par des entrepreneurs en devenir, des start up et des PME. Avec pour objectif de favoriser l’émergence de champions à l’international dans des secteurs clés tels que la décarbonation de l’industrie, la transformation de l’économie et la souveraineté dans des domaines stratégiques
Quand la télémédecine recrée du lien dans les déserts médicaux
L’accélération des usages de télémédecine sur tout le territoire est l’un des résultats les plus visibles de la digitalisation du secteur de la santé. Quelles sont les initiatives les plus inspirantes en France ?
Les femmes en reconversion, un vivier de talents cachés pour la filière du numérique
Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route la Commission Femmes du numérique de Numeum a décidé d’accélérer son action de féminisation des métiers du numérique en lançant un programme de reconversion dans la tech pour les femmes. Rencontre avec Maÿlis Staub, présidente de la Commission.
IA Générative : beaucoup de peur et d’angoisse à dépasser dans les entreprises françaises
Entretien avec Le fondateur de la toute nouvelle Association des Professionnels de l’Intelligence Artificielle Générative, Alexis Choron
Le Grand Poitiers embarque l’ensemble de son écosystème
Si les acteurs socio-économiques développent déjà des actions écoresponsables, elles rencontrent parfois des difficultés à les maintenir sur le long terme. C’est pourquoi la Communauté urbaine du Grand Poitiers souhaite accompagner et valoriser les structures, privées et publiques, à travers ce dispositif axé sur six thématiques clés : mobilité, alimentation, énergie, biodiversité/eau et gestion environnementale des déchets.
« Impact Builders » pour des projets à fort impact par des entrepreneurs de la diversité
Chaque année depuis sa création, Vivatech accorde de l’importance à l’inclusion et la diversité. Pour l’édition 2023, la grande messe de la tech a concocté avec l’association Diversidays le challenge « Impact Builders », qui distingue les projets à impact positif d’entrepreneurs issus de la diversité.
Bertrand Blaise (InfraNum) : « Donner aux projets de territoires connectés l’étincelle qui leur manque »
La commission Smart de la fédération InfraNum a lancé une série d’actions pour favoriser le déploiement des projets de territoires connectés et durables et pour favoriser l’acculturation des industriels et des collectivités sur les enjeux de leur mise en œuvre. Rencontre avec Bertrand Blaise, président de la commission.
L’engagement des collaborateurs, au coeur des challenges des retailers
Dans un secteur des plus perturbés par les crises sanitaire et économique, les technologies du numérique peuvent s’avérer une aide précieuse pour motiver et fidéliser les troupes.
[Spécial 10ans Alliancy] De quoi « disrupteurs » est-il le nom ?
Notre numéro spécial « Agir ensemble pour un numérique porteur de sens » a mis un coup de projecteur sur des personnalités engagés de l’écosystème numérique. Parmi eux, un grand nombre de disrupteurs. Mais qu’est-ce qui les caractérise et les différencie des autres innovateurs ?
Marche forcée pour les retailers vers l’économie circulaire
Coincés entre la pression de la société civile et celle de la réglementation, les marques et les retailers n’ont aujourd’hui d’autre choix que d’accélérer leur transition vers la circularité, stratégique pour l’avenir de la planète
Cohérence des actions en matière de RSE : une exigence forte du consommateur
Si les crises successives ont accéléré les attentes en matière de RSE, les consommateurs ne se contentent plus de discours. Ils réclament des preuves concrètes et cohérentes de l’engagement des marques.
L’agritech invente l’agriculture de demain
S’il est un secteur qui ne manque ni de lieux dédiés à l’innovation technologique, ni d’initiatives pour la soutenir, c’est bien l’agriculture. Parmi les lieux emblématiques de l’innovation agricole, le campus “Les champs du possible”, situé à Châteaudun, a pour vocation de devenir un lieu catalyseur de projets innovants
Objets connectés : le Printemps Haussmann parie sur l’expérientiel
Le retailer a passé un partenariat avec la société Smartech pour l’installation d’un espace permanent présentant une cinquantaine d’innovations tech parmi lesquelles une belle part d’objets connectés. Petit tour d’horizon.
Plus de 60 lauréats pour les « Dispositifs France Formation Innovante Numérique »
Soixante-deux groupements d’organismes ont été retenus par le Haut-commissariat aux Compétences et le Secrétariat général pour l’investissement dans le cadre de l’Appel à projets Deffinum, inscrit au Plan France 2030.
Olivier Fronty (France Apprenante) : « La problématique, c’est le renoncement »
Face à un contexte en perpétuelle mutation et à l’obsolescence de plus en plus rapide des compétences, comment devenir une entreprise apprenante ? Entretien avec Olivier Fronty, PDG de Humans Matter et secrétaire général de France Apprenante.
Résilience du réseau fibre optique : un chantier capital pour InfraNum
La fédération des infrastructures numériques, qui fête ses 10 ans en décembre, est confrontée à un double défi : gérer les difficultés techniques du quotidien tout en organisant la pérennité et résilience du réseau de fibre optique.
Numérique et administrations : le combo détonnant du programme « Entrepreneurs d’intérêt général »
Avec plus de 100 défis relevés et plus de 200 entrepreneurs d’intérêt général recrutés, le programme EIG, qui propose à des professionnels du numérique de développer de nouveaux services pour améliorer le service public, est un réel succès. Tandis que la 6ème promotion a fait sa rentrée, la 5ème organisait fin juin son événement de clôture…
Decathlon : à fond l’innovation tech
Plus de 40 ans que le concepteur et distributeur d’équipements sportifs innove dans le développement de produits et de services dédiés au sport. Alliancy a parcouru les coulisses de la transformation numérique du groupe, opérée par Decathlon Technology, sa branche tech et digital.
L’AFRC s’engage dans des actions concrètes pour la décarbonisation
L’association a mis à profit le Transformation Day, qui faisait suite à son assemblée générale, pour lancer un groupe de travail afin d’aider les entreprises du secteur de la relation client à réduire leur empreinte carbone.
Le DRH de demain, un visionnaire, facilitateur du développement du collaborateur
Pour Marie-Pierre Dequier, cofondatrice de France Apprenante et de ze.game, jeu qui développe les soft skills par l’action, le DRH doit prendre le pouvoir en se formant aux compétences transverses, les fameuses soft skills, pour les répandre dans la fonction managériale puis chez les collaborateurs.
Les DRH entre urgences du quotidien et challenges de la transformation
Les DRH sont en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Avec les mutations du travail qu’elle entraîne, leurs priorités s’enchaînent dans un nouveau monde où tout reste à (re)construire mais où rien n’est encore vraiment joué. Alliancy fait un tour d’horizon des grands chantiers du travail de demain avec l’ANDRH, le Lab RH et le Cigref.
[Interview] Le DRH de la MNT dresse le nouveau portrait-robot de son métier pour l’avenir
Le DRH de la MNT (Mutuelle nationale territoriale), qui compte 1200 salariés, évoque avec Alliancy, le challenge de tenir sa feuille de route à long terme dans un environnement en constante mutation, impacté par une crise sanitaire qui n’en finit pas, et donne sa vision du DRH du futur.