La cérémonie 2023-2024 des Concours d’Innovation France 2030 consacre 177 lauréats

Financés par l’État à travers le programme France 2030, ces concours soutiennent des projets à différents stades d’innovation, portés par des entrepreneurs en devenir, des start up et des PME. Avec pour objectif de favoriser l’émergence de champions à l’international dans des secteurs clés tels que la décarbonation de l’industrie, la transformation de l’économie et la souveraineté dans des domaines stratégiques