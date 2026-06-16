Directeur Général d'IMS Networks, opérateur français spécialisé dans les infrastructures critiques et les services de cybersécurité, Sacha Hilic pilote l'organisation et la performance de l'ensemble des activités d'intégration, de services managés et de cyberdéfense. Il accompagne la transformation stratégique de l'entreprise avec l'ambition de renforcer son positionnement sur les services managés, le cloud et les solutions de cybersécurité souveraines, en France comme en Europe.

Docteur de formation, Sacha Hilic débute sa carrière aux États-Unis au sein de l'Oak Ridge National Laboratory avant d'évoluer dans le conseil et le management des services informatiques, notamment chez Unilog Management. Il rejoint ensuite les Laboratoires Pierre Fabre, où il occupe plusieurs fonctions de direction jusqu'au poste de Chief of IT Operations & Services, développant une expertise reconnue dans le pilotage des infrastructures IT, des services numériques et des organisations à forte exigence opérationnelle.

Fort de près de vingt ans d'expérience dans les services informatiques et les infrastructures critiques, il défend une vision de la cybersécurité fondée sur l'excellence opérationnelle, la disponibilité des services et la souveraineté numérique. Convaincu que la résilience des infrastructures est devenue un levier stratégique pour les organisations, il accompagne le développement d'IMS Networks autour d'offres managées opérées en France, avec une attention particulière portée à la protection contre les attaques DDoS, à la qualité de service et à l'innovation.

Engagé dans une approche responsable de la transformation numérique, Sacha Hilic contribue également à porter les engagements d'IMS Networks en matière de sécurité, de qualité et de développement durable, en s'appuyant notamment sur la certification ISO 27001, la charte Numérique Responsable et les initiatives de l'entreprise en faveur de la résilience de ses infrastructures et de la réduction de leur impact environnemental.