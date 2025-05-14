Dernières publications
Devenir banquier : le pari (pas si) fou des opérateurs télécoms
Alors qu’Orange Bank prépare sa rentrée sur les bancs de la finance, la question se pose : les opérateurs télécoms ont-ils les moyens de devenir les banques préférées des Français ? Ils ont en tout cas toutes les cartes en main pour faire partie des premiers de la classe.
Chine : la Fintech bâtit son empire
Dans un pays où le numérique bouleverse un secteur bancaire sclérosé et où les startups de la finance comptent parmi les licornes les mieux valorisées au monde, la Fintech chinoise prouve sa capacité à remporter l’adhésion du grand public.
Gafa, Batx, Fintech et Banques : new deal or not new deal ?
Google, Apple, Facebook et Amazon font trembler la planète banque et leurs ambitions en effraient plus d’un. Alors que les banques consolident leur position à l’aide des Fintech, l’Europe s’inquiète des éventuelles dérives des pratiques financières des géants américains.
Opération recrutement chez les Fintech
En principe, qui dit boom d’un secteur dit, par extension, explosion du recrutement. Malheureusement pour les Fintech, malgré leur ascension fulgurante, elles ne voient pas suffisamment frapper à leurs portes les talents capables de les soutenir dans leurs ambitions.