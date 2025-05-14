Dernières publications

IA, réglementation, géopolitique, virages du marché…Comment les entreprises relèvent-elles le défi d’une transformation résiliente ?

IBM

Logo de l'organisation

IBM

IBM est une ESN spécialisée dans le conseil, le cloud, l’IA et les solutions d’infrastructures.
Dans nos travaux, IBM a permis de moderniser les systèmes, sécuriser les environnements critiques et optimiser les processus métiers. Les projets menés ensemble ont renforcé la résilience des infrastructures, structuré les pratiques de gouvernance IT, accéléré l’adoption de solutions innovantes et soutenu la montée en compétence des équipes dans des contextes technologiques complexes et exigeants.

défi

Logo du projet

Défi : Gérer la complexité du Cloud hybride

Dans un monde où les chocs géopolitiques, les contraintes réglementaires et les innovations s’accélèrent, le DSI est en première ligne pour sécuriser la trajectoire numérique de son organisation. Ce guide vous permet de comprendre

À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.