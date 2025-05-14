IBM est une ESN spécialisée dans le conseil, le cloud, l’IA et les solutions d’infrastructures.

Dans nos travaux, IBM a permis de moderniser les systèmes, sécuriser les environnements critiques et optimiser les processus métiers. Les projets menés ensemble ont renforcé la résilience des infrastructures, structuré les pratiques de gouvernance IT, accéléré l’adoption de solutions innovantes et soutenu la montée en compétence des équipes dans des contextes technologiques complexes et exigeants.