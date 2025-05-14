Rendez-vous

Citrix – Infographie : Les tendances de mobilités des grandes entreprises

Citrix – Infographie : Les tendances de mobilités des grandes entreprises

En France, 56% des entreprises déclarent avoir mis en place une réelle politique de gestion de mobilité, cette nouvelle tendance devient une priorité mais avec des disparités selon les entreprises et les pays.
Vers quoi vont les entreprises ?

[Dossier] Futur du travail : Vers quoi vont les entreprises ?

Après une année de remises en question urgentes sur fond de crise sanitaire, les organisations doivent reprendre leur souffle. Il leur faut dorénavant installer durablement les modes de coopération qui vont leur permettre de prendre en compte les évolutions, sociales et technologiques, qui vont régir le monde du travail pour la décennie à venir.
les directions de l'innovation

[Dossier] De l’importance des écosystèmes pour… les directions de l'innovation

Notre grande enquête éditoriale 2021 sur les écosystèmes se poursuit. Après avoir abordé l’importance d’une telle stratégie pour les « directions générales », nous traitons cette fois la même approche pour les « directions de l’Innovation ».
ServiceNow - Le futur du retail

Laurent Roulet (ServiceNow) : « Le digital permet de créer un référentiel commun facilitant le travail au quotidien du collaborateur »

Le 31 octobre dernier, ServiceNow organisait à Paris son événement annuel ServiceNow, dédié aux changements digitaux du monde du travail. A cette occasion, Laurent Roulet, responsable du secteur Retail de ServiceNow, partageait avec la rédaction Alliancy lors d’un entretien vidéo, ses constats et sa vision sur l’importance d’une réflexion transverse de projets de transformation digitale de l’expérience collaborateur, pour répondre aux attentes des nouveaux usages des clients.

Les champions du numérique doivent montrer patte blanche

[Billet d’humeur] Le contrat de confiance entre les entreprises et leurs grands fournisseurs tech n’aura jamais été aussi difficile à préserver qu’en 2025… Face aux frustrations, des comportements exemplaires sont nécessaires.
Changements à marche forcée

[Dossier] Commerce et consommation : Changements à marche forcée

Le numérique a changé nos usages sur une multitude d’aspects, que ce soit notre façon d’acheter, d’utiliser des produits bancaires, de voyager ou de faire du tourisme, ou même de consommer des contenus vidéos.
Appel à candidatures - participez à Start West jusqu'au 17 février 2017

Start West, événement de l’amorçage et du capital innovation, répond aux besoins de financement des jeunes entreprises innovantes et ambitionne de leur donner leur chance, quel que soit leur domaine d’activité.
Jules-Henri Gavetti, CEO d’Ikoula

Présidentielles 2017 : programme numérique des 5 principaux candidats

A quelques semaines de l’élection présidentielle, les programmes des cinq candidats principaux sont passés au crible par les médias. Alors qu’en 2012 le numérique n’était pas un réel sujet pour les candidats, cette année il est au cœur de tous les programmes.
Clémence Panet Amaro

Clémence Panet Amaro : la Factory, un guichet Data pour les métiers de La Banque Postale

Au sein d’une organisation hybride, la Data Factory de la banque opère comme centre d’expertise en Data Science pour ses différents métiers, accompagnant leur montée en compétences, souligne sa responsable, Clémence Panet Amaro.

Juliette Macret

Vice President Cloud EMEA | IBM Europe

Business partner



IBM

IBM est une ESN spécialisée dans le conseil, le cloud, l'IA et les solutions d'infrastructures.
Dans nos travaux, IBM a permis de moderniser les systèmes, sécuriser les environnements critiques et optimiser les processus métiers. Les projets menés ensemble ont renforcé la résilience des infrastructures, structuré les pratiques de gouvernance IT, accéléré l'adoption de solutions innovantes et soutenu la montée en compétence des équipes dans des contextes technologiques complexes et exigeants.


Elastic

Elastic est spécialisé dans la recherche, l'observabilité et la sécurité via sa plateforme Elasticsearch.
Notre collaboration a confirmé sa pertinence pour optimiser les infrastructures, améliorer le monitoring, industrialiser les pratiques d'observabilité et renforcer la sécurité. Les projets ont déployé rapidement des solutions robustes, unifié des sources hétérogènes et accompagné la montée en maturité des équipes, assurant des systèmes performants et résilients.
