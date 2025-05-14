Rendez-vous
Business partner
IBM
IBM est une ESN spécialisée dans le conseil, le cloud, l’IA et les solutions d’infrastructures.
Dans nos travaux, IBM a permis de moderniser les systèmes, sécuriser les environnements critiques et optimiser les processus métiers. Les projets menés ensemble ont renforcé la résilience des infrastructures, structuré les pratiques de gouvernance IT, accéléré l’adoption de solutions innovantes et soutenu la montée en compétence des équipes dans des contextes technologiques complexes et exigeants.
Elastic
Elastic est spécialisé dans la recherche, l’observabilité et la sécurité via sa plateforme Elasticsearch.
Notre collaboration a confirmé sa pertinence pour optimiser les infrastructures, améliorer le monitoring, industrialiser les pratiques d’observabilité et renforcer la sécurité. Les projets ont déployé rapidement des solutions robustes, unifié des sources hétérogènes et accompagné la montée en maturité des équipes, assurant des systèmes performants et résilients.