Dernières publications
Asseoir la souveraineté numérique par les achats : ambitieux mais pas impossible
Les professionnels des achats ont des moyens à leur disposition pour conforter la souveraineté digitale des structures publiques ou privées où ils opèrent. Mais leur périmètre de jeu est corseté et soumis à un principe de réalité, à la fois technologique, économique et politique.
Compétences : Bpifrance veut des développeurs "curieux de tout, qui recherchent la nouveauté"
Lionel Chaine est directeur des systèmes d’information de Bpifrance depuis juin 2020. L’établissement public, qui accompagne les entreprises de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, s’appuie sur une DSI de 1 500 personnes, dont 380 collaborateurs internes (tech leaders, développeurs...), le reste étant composé de prestataires externes. Un environnement résolument agile où il faut savoir développer avec les derniers IDE à base d’IA…
Quelles sont les meilleures pratiques RH pour attirer les développeurs dans le secteur public ?
A l'occasion du Master Dev France du 12 mars, Alliancy a mené l'enquête auprès du secteur public. Quels sont les défis et les atouts des acteurs publics pour séduire les développeurs ? Après une série de rencontres et d'entretiens, retour sur les pratiques RH qui ont fait leurs preuves.
Attirer les bons profils de développeurs : une belle expérience marseillaise au ministère de l’Intérieur
Julian Simonetti (22 ans) est développeur intégrateur web au sein du bureau de la relation client du Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur (SGAMI) Zone de défense Sud. Basé à Marseille, sa première prise de contact avec la structure remonte à son stage…de 4e ! La preuve que les initiatives du secteur public pour se faire connaître doivent démarrer le plus tôt possible.
Dans le secteur public, des besoins variés de développeurs mais une exigence commune de formation
A chaque acteur public, sa stratégie « dev » : mutualisation aboutie des moyens au sein de nombreuses collectivités territoriales ou dosage soigneux de l’externalisation dans les structures plus intensives en « capital dev », le curseur voyage au gré des besoins. Un point est certain : les exigences en formation ne cessent de croître au sein du secteur public, d’autant plus que des technologies émergentes comme l’IA générative y poussent fortement.
Le secteur public, un territoire d’expérimentation pour les développeurs en début de carrière
Face aux tensions sur le marché du recrutement IT, toute fonctions confondues, les acteurs du public ont de multiples atouts à faire valoir mais ils doivent aussi innover en diversifiant leur approche des viviers d’embauche existants comme le milieu universitaire notamment.
Chez France Travail, un développeur fier de ses missions et de sa "developer experience"
Qu'est-ce qui motive les développeurs à rejoindre le secteur public ? Diplômé de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Valence où il a obtenu une licence professionnelle des métiers de l'informatique en 2016, Romain Carlo (29 ans) est développeur au sein de la DSI de France Travail depuis 7 ans. Remplir une mission de service public en aidant des chômeurs à retrouver un emploi tout en continuant à enrichir sa palette de compétences fait partie des attraits de sa mission. Un travail rythmé par des chantiers de longue haleine structurants et le recours à une large palette de technologies.
Pour attirer les développeurs, le secteur public peut-il gagner en agilité et montrer son potentiel d’innovation ?
La mue digitale des organisations et de nombreux volets de notre vie administrative (renouvellement de passeport, paiement des péages autoroutiers en flux libre, transmission des bulletin de paye via des coffres-forts numériques, etc.) s'accélère. A cet égard, entreprises publiques et privées sont logées à la même enseigne mais ne se battent pas toujours avec les mêmes armes, notamment en matière de rémunération, quand il leur faut étoffer les rangs de leurs équipes de développeurs.
IA, cybersécurité, mobilité… Les défis numériques du maire de Nevers et des villes médianes
Denis Thuriot, maire de la ville de Nevers depuis 2014, a plus d’une casquette. Président de Nevers Agglomération et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, il préside aussi la mission Ecoter-France et Territoires Numériques depuis novembre 2023. Cette structure associative regroupe depuis 1997 des collectivités territoriales et des entreprises. Elle assure un rôle de diffusion d’informations, de veille, de conseils sur les choix de technologies d’information et de communication. A l’occasion du Salon des maires et des collectivités, l’élu nivernais fait le tour de ses enjeux numériques.
Collectivités : comment les DSI territoriales ont changé de périmètre d’action
Systèmes d’information, développement numérique, le périmètre d’action des « DSI » s’est élargi au fur et à mesure que le digital, devenu une dimension transversale stratégique, a pris possession de nombreux volets de la vie des territoires, des collectivités et des administrés qui les composent. En Région Bretagne, à Bordeaux Métropole ou à La Roche-sur-Yon, le numérique et ses incarnations présentent des traits communs mais aussi des différences liées aux compétences spécifiques à l’échelon territorial concerné ainsi qu’aux moyens disponibles.
Enfin l’accélération numérique ?
Numérique responsable : l’âge de la maturité pour les collectivités ?
Pour l’UGAP, l'informatique publique accélère vers la « servicisation »
L’Union des groupements d'achats publics (UGAP) est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de Bercy et de l’Education nationale. Ce n’est pas la centrale d’achat de l’Etat, comme on la présente parfois à tort. L’UGAP (1800 collaborateurs) assure tout le continuum commercial, du début à la fin de la commande. Cela lui a permis d’acquérir une expertise approfondie des achats IT faits par les collectivités territoriales. « Un marché annuel de 4 à 5 milliards d’euros, en croissance » souligne Jérôme Thomas, directeur général adjoint de l’UGAP.
Collectivités : mettre l’IA et la data au service de ses administrés, oui mais comment ?
Entre craintes et souhaits de se saisir des nouvelles technologies, les élus locaux s’interrogent sur le bon cadre à adopter pour optimiser l’usage de l’intelligence artificielle et de la data. Une trajectoire d’autant plus délicate à dessiner que la science et la logique de marché continuent d’avancer en parallèle.
Le risque de faire du numérique le futur parent pauvre des territoires
Le numérique payera-t-il les pots cassés de la cure d’austérité souhaitée par Matignon ? Compte tenu des difficultés budgétaires actuelles, la question se pose. Les élus risquent de devoir réduire la voilure des initiatives déjà engagées dans ce domaine pourtant porteur d’une meilleure efficience des services publics.
Les start-up françaises punies pour avoir été des enfants gâtés
La French Tech a fêté ses dix ans cette année. Mais les entreprises technologiques, en particulier les plus jeunes d’entre elles, traversent une zone de turbulences. Quelques explications peuvent être esquissées pour en saisir les tenants et aboutissants.
Gaia-X, après les premiers pas, il faut passer à la vitesse supérieure
Produire des spécifications à Bruxelles, l’association Gaia-X y excelle depuis sa création. Maintenant, l’étape suivante est de rentrer dans une phase plus opérationnelle afin d’aider les entreprises à s’en saisir. L’ambition ultime ? Faire de l’économie de la donnée une filière robuste et organisée. C’est ce second chapitre qui s’ouvre pour le hub France de Gaia-X sous l’égide de l’Institut Mines-Télécom (IMT).
En attendant EUCS : quel avenir pour la sécurité juridique du cloud en Europe ?
[L’enquête] Alors que l’Union Européenne n’a toujours pas accouché de la version finale du texte appelé à encadrer le dispositif de certification des services cloud en son sein, les entreprises françaises et leurs fournisseurs gèrent tant bien que mal l’incertitude que cela fait peser sur les stratégies de développement et de gestion de leurs données sensibles.
Identité numérique : le futur « wallet » aiguise les intérêts business en Europe
La révision eIDAS v2 du règlement européen Electronic Identification And Trust Services de 2014, devrait contribuer à définir de nouveaux services de confiance