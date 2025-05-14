Chez France Travail, un développeur fier de ses missions et de sa "developer experience"

Qu'est-ce qui motive les développeurs à rejoindre le secteur public ? Diplômé de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Valence où il a obtenu une licence professionnelle des métiers de l'informatique en 2016, Romain Carlo (29 ans) est développeur au sein de la DSI de France Travail depuis 7 ans. Remplir une mission de service public en aidant des chômeurs à retrouver un emploi tout en continuant à enrichir sa palette de compétences fait partie des attraits de sa mission. Un travail rythmé par des chantiers de longue haleine structurants et le recours à une large palette de technologies.