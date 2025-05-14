Dernières publications
Dans les coulisses de la maison connectée !
Encore conceptuelle hier, la maison connectée est aujourd’hui en pleine phase de développement. Le cabinet Gartner prévoit que d’ici 2022, les foyers des pays les plus développés devraient être équipés en moyenne de près de 500 appareils connectés¹ .
L’évolution de la télévision et son impact sur la chaîne de diffusion
La télévision et la vidéo ont connu une évolution rapide au cours des 30 dernières années. Les années 1980 ont été marquées par l’avènement de la télévision par câble, suivi de près par l'arrivée de la télévision par satellite, et par l’essor de la télévision numérique.
Les datacenters : alliés incontournables de l’évolution du secteur public
Le secteur public se trouve plus que jamais confronté à la nécessité de rationaliser les coûts de ses infrastructures informatiques.
Datacenters de colocation : 2015, année de la reprise des investissements en France ?
Souvent propice aux bilans, le début d’année est aussi l’occasion de s’interroger sur la direction que prend le marché.
Fabrice Coquio – L’externalisation, la solution pour l’optimisation et la transparence des coûts
A la base de la pyramide des systèmes d’information, les data centers sont des actifs clés contribuant fortement au bon développement des entreprises.
Fabrice Coquio – Les data centers, pierres angulaires de l’économie numérique
Véritables usines numériques qui nécessitent l’intervention de nombreux savoir-faire, les data centers sont aujourd’hui incontournables pour la compétitivité des entreprises et doivent donc faire l’objet d’un choix judicieux.